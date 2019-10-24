Протестуют против застройки территории уничтоженной синагоги

Во Львове хотят застроить место, где была синагога. Фото: Facebook

Во Львове на ул. Сянская, 6 выступают против застройки места, где до Второй мировой войны была синагога.

Местные активисты увешали плакатами место застройки, пишет в Facebook Богдан Кордоба.

"Бессрочная акция протеста, против незаконной застройки на улице Сянской 6, продолжается дальше. Общество будет благодарна за распространение и огласку", - написал он.

Место строительства облепленно плакатами с надписями "Нет застройке на крови!" и "Уважайте общую историю!".

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На Сянской существовала синагога Бейт Хасидим. Была уничтожена нацистами в 1941 году.

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