Произошел самый большой взрыв в доатомную эру

6 декабря 1917 года французский военный корабль "Монблан", загруженный взрывчаткой, столкнулся с норвежским судном "Имо". В канадском порту в городе Галифакс произошел крупнейший взрыв в доатомную эру.
По официальной статистике, в катастрофе погибло 1963 человека, около 2 тыс. пропали без вести, более 9 тыс. ранены.
25 ноября 1917 года грузовой корабль "Монблан" французской компании Générale Transatlantique загрузил на борт в порту Нью-Йорка 2300 тонн пикриновой кислоты, 200 тонн тротила, 10 тонн пироксилина и 35 тонн бензола.
5 декабря судно прибыло в Галифакс, где формировались конвои для перехода через Атлантику. Во время входа в порт в 7 утра, норвежское судно "Имо" протаранило корабль "Монблан".
В результате столкновения огнеопасный бензол разлился по палубе и загорелся от случайной искры. Столб огня поднялся на высоту 100 м. Команда из 40 человек оставила корабль, бросив его на произвол судьбы. Неуправляемый "Монблан" стал дрейфовать в сторону берега и столкнулся с деревянным пирсом.
В 9 утра того же дня произошел взрыв невероятной силы. Столб дыма поднялся на высоту более 6 км, о берег ударила волна высотой 18 м. Остатки судна впоследствии находили в 20 км от порта. Корабль "Имо" отбросило на мель.
Взрыв разрушил припортовый район города площадью 160 га. В целом в Галифаксе было уничтожено 1600 домов и 12 тыс. — повреждены. В трех городских школах из 500 учеников выжило только 11. Погибли также люди, которые собрались в порту посмотреть на горящий корабль, под обломками замерзли сотни раненых, в пожарах, которые продолжались несколько дней, заживо сгорели люди.
Люди, которые наблюдали за пожаром из окон своих домов были ослеплены. Сам взрыв был слышен за 300 км от его эпицентра.
Спасательные операции усложнились снегопадом, который начался в Галифаксе в тот день. Город накрыло слоем снега высотой до 40 см.
13 декабря 1917 года в уцелевшем здании суда Галифакса началось слушание дела по взрыву на "Монблане". Виновными признали капитана "Монблана" Эма Ле Медека, местного лоцмана Фрэнсиса Мекки и офицера Канадского флота Фредерика Ваята, ответственного за безопасность в порту.
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Однако в следующем году Верховный суд Канады освободил капитана и лоцмана. Судьи приняли решение, что оба судна были одинаково виноваты в инциденте, поскольку проводили непредсказуемые маневры в акватории порта.
В 1994 году группа из 130 специалистов провела анализ взрывов, которые произошли в доатомну эру по вине людей. Взрыв в Галифаксе признали самым страшным по пяти основным критериям — количеству жертв, силой взрыва, количеством взрывчатого вещества, радиусом разрушений и материальными убытками.
6 августа 1945 года американский бомбардировщик Б-29 "Энола Гей" сбросил атомную бомбу "Малыш" на японский город Хиросима. Это был первый случай в истории человечества, когда атомное оружие применялось вне полигонов. От взрыва погибло около 75 тыс. человек, более 200 тыс. получили радиоактивное заражение.
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