Произошел самый большой взрыв в доатомную эру

6 декабря 1917 года французский военный корабль "Монблан", загруженный взрывчаткой, столкнулся с норвежским судном "Имо". В канадском порту в городе Галифакс произошел крупнейший взрыв в доатомную эру.

По официальной статистике, в катастрофе погибло 1963 человека, около 2 тыс. пропали без вести, более 9 тыс. ранены.

Автор: darkgrot.ru Произошел взрыв в канадском порту Галифакса

25 ноября 1917 года грузовой корабль "Монблан" французской компании Générale Transatlantique загрузил на борт в порту Нью-Йорка 2300 тонн пикриновой кислоты, 200 тонн тротила, 10 тонн пироксилина и 35 тонн бензола.

Автор: darkgrot.ru Произошел взрыв в канадском порту Галифакса

5 декабря судно прибыло в Галифакс, где формировались конвои для перехода через Атлантику. Во время входа в порт в 7 утра, норвежское судно "Имо" протаранило корабль "Монблан".

В результате столкновения огнеопасный бензол разлился по палубе и загорелся от случайной искры. Столб огня поднялся на высоту 100 м. Команда из 40 человек оставила корабль, бросив его на произвол судьбы. Неуправляемый "Монблан" стал дрейфовать в сторону берега и столкнулся с деревянным пирсом.

Автор: darkgrot.ru Произошел взрыв в канадском порту Галифакса

В 9 утра того же дня произошел взрыв невероятной силы. Столб дыма поднялся на высоту более 6 км, о берег ударила волна высотой 18 м. Остатки судна впоследствии находили в 20 км от порта. Корабль "Имо" отбросило на мель.

Взрыв разрушил припортовый район города площадью 160 га. В целом в Галифаксе было уничтожено 1600 домов и 12 тыс. — повреждены. В трех городских школах из 500 учеников выжило только 11. Погибли также люди, которые собрались в порту посмотреть на горящий корабль, под обломками замерзли сотни раненых, в пожарах, которые продолжались несколько дней, заживо сгорели люди.

Автор: darkgrot.ru Произошел взрыв в канадском порту Галифакса

Люди, которые наблюдали за пожаром из окон своих домов были ослеплены. Сам взрыв был слышен за 300 км от его эпицентра.

Автор: darkgrot.ru Произошел взрыв в канадском порту Галифакса

Спасательные операции усложнились снегопадом, который начался в Галифаксе в тот день. Город накрыло слоем снега высотой до 40 см.

13 декабря 1917 года в уцелевшем здании суда Галифакса началось слушание дела по взрыву на "Монблане". Виновными признали капитана "Монблана" Эма Ле Медека, местного лоцмана Фрэнсиса Мекки и офицера Канадского флота Фредерика Ваята, ответственного за безопасность в порту.

Автор: darkgrot.ru Произошел взрыв в канадском порту Галифакса

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Запретили отапливать дома углем

Однако в следующем году Верховный суд Канады освободил капитана и лоцмана. Судьи приняли решение, что оба судна были одинаково виноваты в инциденте, поскольку проводили непредсказуемые маневры в акватории порта.

Автор: darkgrot.ru Произошел взрыв в канадском порту Галифакса

В 1994 году группа из 130 специалистов провела анализ взрывов, которые произошли в доатомну эру по вине людей. Взрыв в Галифаксе признали самым страшным по пяти основным критериям — количеству жертв, силой взрыва, количеством взрывчатого вещества, радиусом разрушений и материальными убытками.

6 августа 1945 года американский бомбардировщик Б-29 "Энола Гей" сбросил атомную бомбу "Малыш" на японский город Хиросима. Это был первый случай в истории человечества, когда атомное оружие применялось вне полигонов. От взрыва погибло около 75 тыс. человек, более 200 тыс. получили радиоактивное заражение.