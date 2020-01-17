Продали самую дорогую в стране монету

Золотую монету с портретом Эдуарда VIII - короля Великобритании, который отрекся престола продали за $ 1,3 млн. Стала самой дорогой в истории страны.

Ее приобрел частный коллекционер при посредничестве Королевского монетного двора у американского миллионера, сообщает The Guardian.

Монета, номиналом в 1 фунт, имеет 22 карата золота. Ее отчеканили в период, когда Эдуард должен был занять королевский престол, но не выпустили в свет, скрывая ее существование от подданых. Король отрекся трона в 1936-м, чтобы жениться на разведенной американке Уоллис Симпсон.

Всего в частной собственности находятся 2 подобные монеты. Еще 3 хранятся в музеях, а одна в Королевском монетном дворе, где ее постоянно демонстрируют публике.

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Автор: theguardian.com Монета с портретом Эдуарда VIII стала самой дорогой в истории Великобритании

11 декабря 1936-го в прямом радиоэфире король Великобритании 42-летний Эдуард VIII заявил, что: "не может нести тяжкое бремя ответственности и исполнять обязанности короля без помощи и поддержки любимой женщины". Парламент и церковь не одобрили его намерения жениться на дважды разведенной американке 40-летней Уоллис Уорфилд-Симпсон. Он стал первым за 800 лет английским королем, который добровольно отрекся от престола. Корона перешла к его брату - герцогу Альберту Георгу Йоркскому. Он возглавил государство как Георг VI. Эдуард женился и перебрался в Австрию.