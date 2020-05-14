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четверг, 14 мая 2020 17:30

Призывают не бояться - запустили центр по поиску репрессированных родственников

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Отраслевой государственный архив Украинского института национальной памяти открыл Консультационный центр по поиску информации о репрессированных в 1917-1991 годах людях.

В центре будут предоставлять бесплатные консультации всем желающим, сопровождать тех, кто хочет узнать о судьбе репрессированных родственников или исторических личностей. Также специалисты помогут написать правильные обращения и запросы в архивы. Об этом на своей странице в Facebook сообщил архивист Игорь Кулик.

"Мы хотим развенчать миф, что архивы - это сложные бюрократические институты, которые являются трудными в работе. Задача нашего Центра - сделать архивные документы доступными и интересными как для рядовых граждан, так и для историков, журналистов и всех, кто хочет знать больше о коммунистическом и нацистском тоталитарных режимах", - отмечает Кулик.

Архивист напоминает, что Украина является лидером по доступу к архивам репрессивных органов на всем постсоветском пространстве.

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Автор: facebook.com/Igor.Kulyk/
  Запустили консультационный центр по поиску информации о репрессированных
Запустили консультационный центр по поиску информации о репрессированных

Недавно Государственная архивная служба Украины выложила в онлайн-доступ цифровые копии уникальных документов. Речь идет о 435 документах, составляющих исключительную культурную ценность, имеющих большое значение для формирования национального самосознания украинского народа и всемирного культурного наследия.

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