Приняли решение относительно государственного языка

Статут Великого княжества Литовского, Русского и Жемайтийского был написан на давнем украинском книжном языке Фото: wikipedia

Древний язык Руси выбрали единственным официальным языком Великого княжества Литовского 11 января 1345-го. Это был общий для украинцев и белорусов книжный язык. На нем вели все делопроизводство государства, однако разговорная имела значительные отличия.

Распоряжение издал Великий князь Ольгерд Гедиминович. Свое правление прославил мирным присоединением большинства земель Киевской Руси к Литовскому государству. Также в 1362 году нанес сокрушительное поражение монголо-татарам в битве на реке Синие Воды, присоединив к государству Подолье. На занятых украинских землях Ольгерд посадил своих родственников, а в некоторых местах оставил русских князей из династии Рюриковичей.

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На древнем языке Руси были написаны и Литовские статуты - кодекс права Великого княжества Литовского. Источниками статутов были обычное литовское, белорусское, украинское право, местная судебная практика, "Русская правда", польские судебники и кодексы других стран. Всего было 3 редакции: 1529, 1566, 1588 годов. Действовали в Украине до отмены их Российской империей в первой половине XIX в.

Язык, на котором говорили украинцы 400 лет назад сохранился в рукописях тогдашних пьес - интермедиях. В них играли сцены из жизни народа. Популярными такие представления были на ярмарках. Эти тексты уникальные, потому что все летописи, делопроизводство, переписка, преподавание велись на церковнославянском, который фонетически и грамматически был далек от украинского языка и была чужд народу.