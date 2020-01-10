Приняли решение относительно государственного языка

 
Ексклюзивы
1/5
Украиноязычным легче противостоять российской пропаганде
Украиноязычным легче противостоять российской пропаганде
1 Просмотров: 1026
Что изменится для клиентов Ощадбанка летом 2020-го
Что изменится для клиентов Ощадбанка летом 2020-го
Просмотров: 12303
Дешевые кредиты для населения: почему госбанки не спешат снижать ставки
Дешевые кредиты для населения: почему госбанки не спешат снижать ставки
Просмотров: 6624
Сделает ли правительство Гончарука прорыв
Сделает ли правительство Гончарука прорыв
1 Просмотров: 1413
Украинцы рассказали, какими шагами довольны, и что разочаровало в действиях новой власти
Украинцы рассказали, какими шагами довольны, и что разочаровало в действиях новой власти
1 Просмотров: 1035
Приватбанк может похоронить всю банковскую систему: назвали последствия отмены национализации
Приватбанк может похоронить всю банковскую систему: назвали последствия отмены национализации
1 Просмотров: 50265
"Россияне пищат и плачут от зависти" - эксперт о новогоднем поздравлении Зеленского
"Россияне пищат и плачут от зависти" - эксперт о новогоднем поздравлении Зеленского
1 Просмотров: 7569
"Должно было быть пряное блюдо, а получили ванильку" - политолог об обращении Зеленского
"Должно было быть пряное блюдо, а получили ванильку" - политолог об обращении Зеленского
4 Просмотров: 1998
Экономисты объяснили, что будет с долларом в январе 2020-го
Экономисты объяснили, что будет с долларом в январе 2020-го
Просмотров: 27684
Сильный и независимый Зеленский опасен для Коломойского – эксперт
Сильный и независимый Зеленский опасен для Коломойского – эксперт
1 Просмотров: 2754
Фото
Все фото
35
10
4
29
7
Играли в футбол и строили мосты – оцифровали фото, сделанные в Сербии во время Первой мировой войны
Играли в футбол и строили мосты – оцифровали фото, сделанные в Сербии во время Первой мировой войны
Как выглядел 1890-го городок в Карпатах, который превратили в курорт – фото
Как выглядел 1890-го городок в Карпатах, который превратили в курорт – фото
Во дворце императора нашли потайную комнату
Во дворце императора нашли потайную комнату
Показали, какими были украинцы 125 лет назад
Показали, какими были украинцы 125 лет назад
Михайлину Коцюбинскую называли аферисткой и не дали выйти замуж
Михайлину Коцюбинскую называли аферисткой и не дали выйти замуж
Видео
Все видео
Исследовали 5 км подземелий у Харькова
Исследовали 5 км подземелий у Харькова
В скифском кургане нашли украшение из Египта
В скифском кургане нашли украшение из Египта
Нашли дворец древней цивилизации
Нашли дворец древней цивилизации
Из Москвы предлагали $3 тыс - героиня сериала "Чернобыль" не разрешила показывать ее историю
Из Москвы предлагали $3 тыс - героиня сериала "Чернобыль" не разрешила показывать ее историю
Создали 3D модели кораблей, которые затонули у Хортицы
Создали 3D модели кораблей, которые затонули у Хортицы
Интервью
1/5
Украинцы массово учат немецкий язык, чтобы ехать на заработки
Украинцы массово учат немецкий язык, чтобы ехать на заработки
1 Просмотров: 1260
Россия сейчас является одним из крупнейших врагов цивилизованного мира - авторка романа об альтернативной истории Украины
Россия сейчас является одним из крупнейших врагов цивилизованного мира - авторка романа об альтернативной истории Украины
Просмотров: 1827
Сильный и независимый Зеленский опасен для Коломойского – эксперт
Сильный и независимый Зеленский опасен для Коломойского – эксперт
1 Просмотров: 2754
"Стояли на блокпосту, приехало руководство и забрало у нас патроны" - полицейский о начале оккупации Донбасса
"Стояли на блокпосту, приехало руководство и забрало у нас патроны" - полицейский о начале оккупации Донбасса
Просмотров: 3726
"Украине выгоднее, чтобы Трамп покинул пост президента США" - эксперт
"Украине выгоднее, чтобы Трамп покинул пост президента США" - эксперт
Просмотров: 864
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
09 января 2020
1 Просмотров: 387
Ми з граком
Недавно мене концептуально розчулив один грак. Їх тепер у Києві побільшало, бо яка-не-яка — а таки зима, і граки перебралися сюди з холодних ...
суббота, 11 января 2020 09:25

Приняли решение относительно государственного языка

  Комментировать
Приняли решение относительно государственного языка
Статут Великого княжества Литовского, Русского и Жемайтийского был написан на давнем украинском книжном языке Фото: wikipedia

Древний язык Руси выбрали единственным официальным языком Великого княжества Литовского 11 января 1345-го. Это был общий для украинцев и белорусов книжный язык. На нем вели все делопроизводство государства, однако разговорная имела значительные отличия.

Распоряжение издал Великий князь Ольгерд Гедиминович. Свое правление прославил мирным присоединением большинства земель Киевской Руси к Литовскому государству. Также в 1362 году нанес сокрушительное поражение монголо-татарам в битве на реке Синие Воды, присоединив к государству Подолье. На занятых украинских землях Ольгерд посадил своих родственников, а в некоторых местах оставил русских князей из династии Рюриковичей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Нашли печать русского князя

На древнем языке Руси были написаны и Литовские статуты - кодекс права Великого княжества Литовского. Источниками статутов были обычное литовское, белорусское, украинское право, местная судебная практика, "Русская правда", польские судебники и кодексы других стран. Всего было 3 редакции: 1529, 1566, 1588 годов. Действовали в Украине до отмены их Российской империей в первой половине XIX в.

Язык, на котором говорили украинцы 400 лет назад сохранился в рукописях тогдашних пьес - интермедиях. В них играли сцены из жизни народа. Популярными такие представления были на ярмарках. Эти тексты уникальные, потому что все летописи, делопроизводство, переписка, преподавание велись на церковнославянском, который фонетически и грамматически был далек от украинского языка и была чужд народу.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Приняли решение относительно государственного языка». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
11
января

Приняли решение относительно государственного языка

Рекорд женщины-пилота от побережья к побережью без посадки

Самое читаемое
Самая популярная порноактриса 2019 года ищет себе парня
Самая популярная порноактриса 2019 года ищет себе парня
6
 2 Просмотров: 23530
Модели и порноактрисы запустили &quot;обнаженный&quot; флеш-моб ради спасения Автралии
Модели и порноактрисы запустили "обнаженный" флеш-моб ради спасения Автралии
9
 Просмотров: 18290
Вместо техники показали модели с AliExpress. В сети высмеяли визит Путина в Крым
Вместо техники показали модели с AliExpress. В сети высмеяли визит Путина в Крым
13
 Просмотров: 14247
Украинский самолет сбила иранская ракета – Newsweek
Украинский самолет сбила иранская ракета – Newsweek 2 Просмотров: 13608
Мать двоих детей умерла на снегу обнаженной – в полиции рассказали о &quot;женщине с татуировками&quot;
Мать двоих детей умерла на снегу обнаженной – в полиции рассказали о "женщине с татуировками"
 Просмотров: 12726
История
Рекорд женщины-пилота от побережья к побережью без посадки
Рекорд женщины-пилота от побережья к побережью без посадки
 Просмотров: 252
Самоликвидировался - памятник Ленину развалился после дождя
Самоликвидировался - памятник Ленину развалился после дождя Просмотров: 1062
Создали международную организацию для урегулирования военных конфликтов
Создали международную организацию для урегулирования военных конфликтов
 Просмотров: 216
Преодолевали природные катаклизмы – ученые расшифровали загадочную надпись викингов
Преодолевали природные катаклизмы – ученые расшифровали загадочную надпись викингов Просмотров: 648
Играли в футбол и строили мосты – оцифровали фото, сделанные в Сербии во время Первой мировой войны
Играли в футбол и строили мосты – оцифровали фото, сделанные в Сербии во время Первой мировой войны
35
 Просмотров: 3519
Больше всего комментируют
7
Помпео едет: когда госсекретарь США посетит Украину
2
Назвали главные версии авиакатастрофы в Иране. Среди них и ракета "Тор"
2
Топ-менеджеры начали требовать отмены национализации Приватбанка
2
Оскорбляли Зеленского в эфире: на "Прямой" придут с проверкой
2
Украинский самолет сбила иранская ракета – Newsweek
Голосов: 1399
Голосование Кто является лучшим футболистом всех времён?
  • 1) Пеле
  • 2) Диего Марадона
  • 3) Лионель Месси
  • 4) Йоханн Кройфф
  • 5) Роналдо-бразилец
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua