Приняли декларацию с осуждением кремлевской агрессии

Самнер Уэллес был главный советником Франклина Рузвельта по вопросам внешней политики Фото: Library of Congress Фото: Library of Congress

23 июля 1940 года в США приняли Декларацию Уэллеса. Дипломатическое заявление осуждало оккупацию Советским Союзом стран Балтии.

Вторжение СССР в Литву, Латвию и Эстонию стало следствием и прямой реализацией пакта Молотова-Риббентропа. На тот момент уже продолжалась Вторая мировая война, но Запад не имел большой заинтересованности в регионе, поэтому его реакция на оккупацию была достаточно сдержанной.

Декларация Уэллеса стала прямым применением доктрины госсекретаря Генри Стимсона 1932-го о непризнании международных территориальных изменений, осуществленных силой. Подготовкой декларации занимался директор Государственного департамента по вопросам европейских дел Лой Хендерсон. Он чувствовал и личную ответственность в этом, ведь его женой была латвийка, а сам он активно поддерживал офис Американского Красного креста в литовском Каунасе.

Сначала заместитель государственного секретаря Самнер Уэллес попросил Гендерсона подготовить стандартизированный короткий пресс-релиз, в котором США выражали соболезнование народам стран Балтии и осуждали советские действия. Но ознакомившись с конечным результатом государственные деятели согласились, что заявление недостаточно мощное. Тогда Уэллес позвонил президенту Франклину Делано Рузвельту и зачитал текст ему. Президент также сказал, что текст нуждается в усилении, и сам начал предоставлять советы. В конце концов три деятеля общими усилиями подготовили окончательную версию.

Декларация оказалась достаточно осторожной. Агрессором в тексте выступил не непосредственно Советский Союз, а "один из мощнейших соседей" балтийских государств. США назвали предыдущее демократическое развитие стран Балтии замечательным. Выступили против хищнических действий, независимо от того, предпринимаются ли они с применением силы или нет. Также выступили против любых форм вмешательства со стороны одного государства, каким бы мощным он ни было, во внутренние дела любой другого суверенного государства.

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Декларацию обнародовали и передали телеграммой в посольство США в Москве в тот же день. Несмотря на взвешенный текст, ее значение было большим. Декларация вместе с распоряжением 8484 обеспечила защиту финансовых активов стран Балтии, позволила удерживать независимые дипломатические миссии и финансировать им свои операции в других странах. Защищали право собственности на кораблях под балтийскими флагами. Позволила примерно 120 тыс. перемещенным во время войны жителям стран Балтии избежать репатриации в Советский Союз и сформировать мощную диаспору, которая выступала за независимость. Декларация помогла и при создании будущей Атлантической хартии, подписанной в 1941 году на борту британского линкора "Принц Уэльский" у острова Ньюфаундленд.

Позиция США относительно аннексии стран Балтии оставалась официальной в течение 51 года. Ее поддерживали все последующие после Рузвельта президенты и резолюции Конгресса.

"Декларация Уэллеса представляла собой нечто гораздо большее, чем мгновенный символический жест. Начиная с 1940 года, и до полного восстановления независимости стран Балтии через полвека, флаги Эстонии, Латвии и Литвы продолжали развеваться в Вашингтоне, в то время, как их народы верили в то, что придет день, когда свобода вернется к ним.

В течение всех долгих лет советской оккупации, приверженность Соединенных Штатов свободе Балтийских стран была непоколебимой. И вот уже в новое время Америка наблюдала за тем, как народы стран Балтии создали сильные демократические институты и заняли законное место в европейском и трансатлантическом сообществах", - отмечал в 2015 году Госсекретарь США Джон Керри.

9 июня 1940 года Красная армия получила приказ начать войну на море против стран Балтии. Будущая операция стала частью советской оккупации. В документе № 02622 говорилось, что Балтийский флот должен был перейти под командование Ленинградского военного округа и быть готовым к выполнению боевых задач уже 12 июня. Должен был блокировать побережье Эстонии и Латвии в Финском заливе и Балтийском море, захватить корабли эстонского, латвийского и литовского военных флотов, которые находились на морских базах и непосредственно в море. Также предписывалось захватить торговый флот и все плавучие средства Эстонии и Латвии, чтобы прервать морскую связь между этими странами. Для военных действий против стран Балтии на суше советская власть снарядила 435 тыс. солдат, 8 тыс. орудий и 3 тыс. танков. Уже 15 июня СССР вторгся в Литву, а советские военные атаковали латвийский пограничный пост "Масленки". 16 июня состоялось наступление на Эстонию и Латвию. Вооруженные силы стран, кроме некоторых частей, капитулировали и были разоружены. Реакция Запада на события была сдержанной