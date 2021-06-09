Кремль начал военную операцию в Балтии

Морская операция СССР против флота стран Балтии началась 12 июня Фото: waralbum.ru

9 июня 1940 года Красная армия получила приказ начать войну на море против стран Балтии. Будущая операция стала частью советской оккупации.

В документе № 02622 говорилось, что Балтийский флот должен был перейти под командование Ленинградского военного округа и быть готовым к выполнению боевых задач уже 12 июня. Должен был блокировать побережье Эстонии и Латвии в Финском заливе и Балтийском море, захватить корабли эстонского, латвийского и литовского военных флотов, которые находились на морских базах и непосредственно в море.

Также предписывалось захватить торговый флот и все плавучие средства Эстонии и Латвии, чтобы прервать морскую связь между этими странами. Предоставить морскую поддержку для вторжения в эстонский город Раквере.

В эстонском городе-порте Палдиски и столице Таллинне должен был высадиться десант. Ему приказывали захватить гавань столицы и орудийные батареи на острове Вульф.

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Отдельно в приказе говорилось о необходимости не допустить эвакуации эстонского и латвийского правительств, всех вооруженных сил и предотвратить вывод активов.

Для военных действий против стран Балтии советская власть снарядила 435 тыс. солдат, 8 тыс. орудий и 3 тыс. танков. Уже 15 июня СССР вторгся в Литву, а советские военные атаковали латвийский пограничный пост "Масленки". 16 июня состоялось наступление на Эстонию и Латвию. Вооруженные силы стран, кроме некоторых частей, капитулировали и были разоружены. Реакция Запада на события была сдержанной. Действия признали необходимыми для обеспечения безопасности от нацистской угрозы.

Далее в странах Балтии началась советизация, репрессии и депортации. Тогда, а затем и после 1944 года говорили о добровольном вхождении этих стран в состав СССР.

Массовая депортация литовцев, латышей и эстонцев в Сибирь силами МГБ СССР началась 25 марта 1949 года. Операция получила название "Прибой". Чтобы избежать паники, среди населения была тайной. Позже советская власть заявляла, что проводила ее с целью искоренения из села кулачества, которое мешало коллективизации. На самом же деле боролась с антисоветскими партизанами - лесными братьями и людьми, которые симпатизировали им. Депортация вторых могла значительно сократить базу поддержки лесных братьев и позволить завершить насильственную коллективизацию, начатую еще в 1947 году. В решении о депортации были указаны квоты. Так из Литвы должны были вывезти 8,5 тыс. семей или 25,5 тыс. человек, из Латвии - 13 тыс. семей или 39 тыс. человек, а из Эстонии - 7,5 тыс. или 22,5 тыс. соответственно. В течение 25-28 марта 1949 года в отдаленные земли СССР вывезли 94 779 людей без права возвращения на родину.