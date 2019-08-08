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четверг, 08 августа 2019 11:03

Принесенные в жертву овцы и ювелирные украшения - раскопали захоронения женщин-воинов

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Археологи обнаружили 25 гробниц древних воинов недалеко от города Сьюдад-Реаль, Испания. У 2-х из них нашли захоронение воинов-женщин. Все гробницы принадлежат племени иберийцев - древних жителей Испании. В противостоянии с ними погиб карфагенский полководец Гамилькар Барка - отец Ганнибала.

Могильник находится на холме Аларкос и датируется III в. до н.э. Тогда в 228 году до н.э. в противостоянии с племенем ориссов погиб Гамилькар, пишет газета El Pais.

Автор: Universidad de Castilla-La Mancha
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Из 25 захоронений два принадлежало воинам-женщинам. Рядом с ними нашли оружие. Другие захоронения сопровождались обрядовыми предметами: лошадиной сбруей, ювелирными украшениями, элементами оружия. Исследователи сообщают, что в могильнике нашли кости 222 овец - их приносили в жертву при погребении.

Также в могильнике обнаружили специальные сосуды с прахом - по давней иберийской традиции, так хоронили племенных аристократов. Свидетельством захоронения вождя племени можно считать и гробницу, сложенную из огромных обтесанных каменных блоков.

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"Мы не можем установить, когда конкретно были убиты эти иберы, но очень приятно представить, что они либо были вместе с карфагенянами, или боролись против них на стороне племени ориссов", - отметил историк Давид Родригес.

Автор: Universidad de Castilla-La Mancha
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Свинцовый саркофаг древнеримской эпохи обнаружили археологи-медиевисты в историческом центре Гранады, Испания. Раскопки проводили под зданием Вилламена. Это современное здание, в котором находится банк и жилой комплекс. Рядом со зданием располагается Гранадский собор, который долгое время служил тюрьмой испанской инквизиции. Археологи искали средневековые предметы.

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Дата
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