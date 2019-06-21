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пятница, 21 июня 2019 10:20

Под жилым домом нашли саркофаг древних римлян

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Автор: thehistoryblog.com
  Археологи-медиевисты обнаружили античный саркофаг в Гранаде, Испания
Археологи-медиевисты обнаружили античный саркофаг в Гранаде, Испания

Свинцовый саркофаг древнеримской эпохи обнаружили археологи-медиевисты в историческом центре Гранады, Испания. Раскопки проводили под зданием Вилламена. Это современное здание в котором находится банк и жилой комплекс. Рядом со зданием располагается Гранадский собор, который долгое время служил тюрьмой испанской инквизиции. Археологи искали средневековые предметы.

В ходе работ нашли несколько незначительных предметов из эпохи арабского завоевания Испании и периода христианства. Прежде чем закончить раскопки решили спуститься немного глубже. Под плитой грязного песчаника они нашли могилу и увидели свинцовый саркофаг.

Находка весит от 300 до 350 килограммов и имеет те же размеры, что и классический гроб: длина 1,97 м. Высота 40 см. Об этом сообщает The History Blog.

"Саркофаг должен принадлежать богатому человеку, поскольку свинцовые саркофаги были чрезвычайно дорогими даже в местах, где их изготавливали. В II и III вв., то что сейчас находится в центре города Гранада, было сельской местностью за пределами большого римского города. В Андалусии такие саркофаги были дорогими. Также их было трудно получить, поскольку подобная промышленность существовала только в Кордове, на расстоянии более 200 км ", - отмечает руководитель работ, археолог Анхель Родригес.

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Саркофаг очищают в Археологическом музее Гранады. Исследователи решают, как лучше подойти к открытию гроба с наименьшими убытками. Команда антропологов, реставраторов и археологов посетит открытие для документирования его содержания.

Поскольку свинец сохраняет свое содержимое очень хорошо, возможно, саркофаг все еще сохраняет человеческие останки. Там планируют найти тяжелые товары, возможно, даже текстиль. Эта находка должна пролить новый свет на похоронную практику Римлянам времен II и III вв.

Реставраторы немецкой церкви в Майнце случайно наткнулись на остатки древнеримской базилики VI в. Тогда этот собор считался одним из важнейших религиозных объектов Европы.Базилика была построена римлянами в 660-м, что делает ее одной из старейший церквей Германии. Церковь служила римлянам как источник распространения христианской веры среди германских языческих племен.

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Дата
21
июня

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