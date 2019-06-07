Древняя мозаика и саркофаг епископа: нашли утерянный собор

Реставраторы немецкой церкви в Майнце случайно наткнулись на остатки древнеримской базилики VI в. Тогда этот собор считался одним из важнейших религиозных объектов Европы.

Автор: The Tims Реставраторы и археологи нашли Римскую базилику в Майнце.

Базилика была построена римлянами в 660 году, что делает ее одной из старейший церквей Германии. Церковь служила римлянам как источник распространения христианской веры среди германских языческих племен.

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В XI в. на месте базилики был построен новый собор, с этого времени церковь считалась утраченной, сообщает The Times.

Археологам удалось найти пол из цветной смальты и перегородку алтаря. Также обнаружили саркофаг весом 700 кг. Он, возможно, принадлежал архиепископу майнцкому Ерканбальду. Епископ считался вторым лицом в государстве после германского императора. Покойник носил на руках золотые браслеты.

Британские археологи нашли в графстве Кент древнеримский город. "В британском графстве Кент вблизи автомагистрали в город Невингтон археологи недавно нашли неизвестный ранее город римской эпохи площадью в 18 акров, датируемый около 43 годом нашей эры".