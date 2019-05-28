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вторник, 28 мая 2019 23:13

Украшения, монеты и горшки - раскопали древнеримский город

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Украшения, монеты и горшки - раскопали древнеримский город
В Британии раскопали древнее поселение. Фото: Independent

Британские археологи нашли в графстве Кент древнеримский город.

"В британском графстве Кент вблизи автомагистрали в город Невингтон археологи недавно нашли неизвестный ранее город римской эпохи площадью в 18 акров, датируемый около 43 годом нашей эры", - говорится в сообщении Independent.

На раскопках нашли редкие монеты, гончарные изделия и ювелирные украшения. Обнаружили следы римской дороги шириной в 7 м и остатки древнего храма.

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Британские историки называют поселение одной самых выдающихся находок на Британских островах.

Редкую древнеримскую монету нашли в Великобритании. На монете изображен император Ульпий Корнелий Лелиана.

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