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среда, 27 ноября 2019 11:51

"Приехали сюда, чтобы тра*нуть вас как следует" - украинцев выселили из кубанского села

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&quot;Приехали сюда, чтобы тра*нуть вас как следует&quot; - украинцев выселили из кубанского села
В период Голодомора хлеб у крестьян изымали насильно Фото: wikipedia

Жителей станицы Полтавской на Кубани согнали на привокзальную площадь 27 ноября 1932-го. Первый секретарь Московского обкома ВКП (б) Лазарь Каганович вышел из поезда в окружении солдат красной армии и приказал казакам сдать весь хлеб.

"Казаки, — закричал он, — сдавайте хлеб по-хорошему. Спрятали вы его, знаем. Но мы и приехали сюда, чтобы тра*нуть вас как следует!", - пишет Ua History.

Толпа молчала, потом послышалось: "А ты не пугай. Мыужопужатые! Мы уже бачылы такых, як ты!"

Каганович продолжил: "Значит так?! Ну, казаки, пожалеете об этом, и очень!"

На следующее утро большевики подогнали пустой эшелон. Под дулами пулеметов загнали силой в вагоны и старых, и малых. Вывезли в Сибирь все украинское население станицы. Из 14 тыс. жителей украинцами себя называли 11 тыс.

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"Станица была занесена на "черную ­доску", был введен комендантский час. Полтавскую разбили на 13 кварталов, в каждом квартале создали комитет содействия (комсод), которому был спущен план по выселению семей", - вспоминал очевидец Иван Борох.

Название станицы изменили на Красноармейскую. Дома выселенных заняли переселенцы-колхозники с Урала, уволенные в запас красноармейцы и ветераны карательных органов.

18 ноября 1932-го ЦК Компартии Украины издал постановление "О мерах по усилению хлебозаготовок". Документ впервые утвердил мероприятия, связанные с занесением хозяйств на "черные доски".

Название репрессии исходило от способа отличия передовых и отстающих сельских хозяйств в период Голодомора 1932-33 годов. Села или колхозы, которые выполняли "нормы" заготовок заносили на "красную доску", а те, что не могли - на черную.

Голодные села, которые попадали в список оказывались в полной социальной изоляции, их блокировали спецотряды.

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Дата
27
ноября

"Приехали сюда, чтобы тра*нуть вас как следует" - украинцев выселили из кубанского села

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