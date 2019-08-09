Придумали, как поднять туристов к уникальному потолку собора

 
Ексклюзивы
1/5
"Вместе должны подвинуть РФ в Черном море" - эксперт о визите Зеленского в Турцию
"Вместе должны подвинуть РФ в Черном море" - эксперт о визите Зеленского в Турцию
Просмотров: 540
Украинцы выбрали сериал вместо высших ценностей
Украинцы выбрали сериал вместо высших ценностей
Просмотров: 1233
Зеленский будет нести полную ответственность за произвол пророссийских сил
Зеленский будет нести полную ответственность за произвол пророссийских сил
Просмотров: 2601
НАБУ взялось за разборки между Кличко и Богданом
НАБУ взялось за разборки между Кличко и Богданом
2 Просмотров: 2016
"Обучение на войне": как создается новое поколение снайперов ВСУ
"Обучение на войне": как создается новое поколение снайперов ВСУ
Просмотров: 4284
"Я замечания сделала, а он меня послал. Может, депутат был?" - о чем говорят в Трускавце
"Я замечания сделала, а он меня послал. Может, депутат был?" - о чем говорят в Трускавце
Просмотров: 13815
России будет разрешено ударить ракетами по Украине
России будет разрешено ударить ракетами по Украине
Просмотров: 15507
Как освободить пленников Кремля: семь вариантов
Как освободить пленников Кремля: семь вариантов
Просмотров: 792
Эксперт рассказал, скупят ли иностранцы и олигархи всю землю после отмены моратория
Эксперт рассказал, скупят ли иностранцы и олигархи всю землю после отмены моратория
Просмотров: 2925
Куда можно перенести столицу Украины: мнение эксперта
Куда можно перенести столицу Украины: мнение эксперта
Просмотров: 3492
Фото
Все фото
15
16
10
24
12
Будто в казино: как российские солдаты расположились во дворце в Галиции - фото
Будто в казино: как российские солдаты расположились во дворце в Галиции - фото
Как в старину путешествовали по Египту - подборка фото
Как в старину путешествовали по Египту - подборка фото
Тайник с оружием и документами времен Второй мировой нашли под полицейским участком
Тайник с оружием и документами времен Второй мировой нашли под полицейским участком
Показали мебель украинских шляхтичей
Показали мебель украинских шляхтичей
Показали замок графини, которая купалась в крови девственниц
Показали замок графини, которая купалась в крови девственниц
Видео
Все видео
Исследователи наткнулись на банкетный зал вождя викингов
Исследователи наткнулись на банкетный зал вождя викингов
Российские войска перешли границу Грузии
Российские войска перешли границу Грузии
На дне моря нашли подводную лодку времен Второй мировой
На дне моря нашли подводную лодку времен Второй мировой
Показали, как строили свои дома в период Киевской Руси
Показали, как строили свои дома в период Киевской Руси
Исследователи показали находки из столицы скифов
Исследователи показали находки из столицы скифов
Интервью
1/5
Коалиция надо не Зеленскому, а олигархам - Луценко
Коалиция надо не Зеленскому, а олигархам - Луценко
Просмотров: 4043
Против "Слуги народа" может быть четыре оппозиционные фракции
Против "Слуги народа" может быть четыре оппозиционные фракции
Просмотров: 3834
Как освободить пленников Кремля: семь вариантов
Как освободить пленников Кремля: семь вариантов
Просмотров: 792
Наибольший вызов для Зеленского - Медведчук
Наибольший вызов для Зеленского - Медведчук
Просмотров: 7587
"Засеять" округ будет очень и очень сложно - нардеп про Избирательный кодекс
"Засеять" округ будет очень и очень сложно - нардеп про Избирательный кодекс
1 Просмотров: 1053
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
08 августа 2019
Просмотров: 297
З другого боку
Коли з якихось причин не можеш повернутися в те місце, яке вважаєш своєю батьківщиною, її десь можна сконструювати заново, з простих першоелементів, ...
пятница, 09 августа 2019 13:46

Придумали, как поднять туристов к уникальному потолку собора

  Комментировать

Автор: musicteachers.org
  Собор в Норвиче построили после норманнского завоевания Англии в XI-XII вв.
Собор в Норвиче построили после норманнского завоевания Англии в XI-XII вв.

В кафедральном соборе города Норвич, Великобритания, построят специальную горку высотой 16 м. Она позволит посетителям ознакомиться со средневековыми украшениями на потолке.

Фигурки на потолке называют боссами. Это резные каменные украшения, которые рассказывают истории из Библии. Их изготовили во время строительства собора в XII в. Сегодня Собор Святой Троицы в Норвиче владеет самой большой коллекцией боссов в мире, пишет News Week.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В соборе проводят экскурсии

"Мы надеемся, что подъем на 16 метров поможет людям увидеть древнее сооружение с другой точки зрения. Это здание - мы сами и наша вера. Хотя горка и будет развлекать людей, но за ней скрыты более серьезные намерения. Боссы находятся так высоко, что большинство людей без нашей помощи не смогут оценить их по-настоящему", - сообщил преподобный каноник Энди Брайант.

Спуститься с созерцательной башни можно будет на ягодицах.

Автор: newsweek.com
  Развлекательную горку для созерцания архитектурных боссов построят в Соборе Святой Троицы в Норвиче
Развлекательную горку для созерцания архитектурных боссов построят в Соборе Святой Троицы в Норвиче
Автор: twitter.com
  Боссы расположенные на потолке Собора Святой Троицы в Норвиче
Боссы расположенные на потолке Собора Святой Троицы в Норвиче

В центре Парижа продолжаются работы по реставрации известного собора Нотр-Дам де Пари, часть которого сгорел в апреле этого года. Рабочие разбирают завалы после пожара и устанавливают строительные леса. На полу собора Парижской Богоматери до сих пор валяются обломки каменных стен, сгоревших деревянных перекрытий и поваленные статуи. Многие из этих обломков сохранят как историческое наследие.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Придумали, как поднять туристов к уникальному потолку собора». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
09
августа

Приняли документ, который изменил жизнь крестьян

Турецких матросов палками выгоняли на бой с казаками

4 украинцев расстреляли после победы в футбольном матче

Самое читаемое
Утопили в дерьме: на Донбассе отомстили боевикам, которые толпой насиловали женщину
Утопили в дерьме: на Донбассе отомстили боевикам, которые толпой насиловали женщину 2 Просмотров: 54415
Голые женщины в пикантных позах: фотограф устроил &quot;горячую&quot; фотосессию в Карпатах (18+)
Голые женщины в пикантных позах: фотограф устроил "горячую" фотосессию в Карпатах (18+)
12
 Просмотров: 49209
17-летняя девушка умерла через несколько часов после интима
17-летняя девушка умерла через несколько часов после интима Просмотров: 40097
Как изменятся пенсии в следующем году
Как изменятся пенсии в следующем году Просмотров: 16812
Вся в ранах: показали фото женщины, которую обварил кипятком муж
Вся в ранах: показали фото женщины, которую обварил кипятком муж
 1 Просмотров: 15795
История
Обнаружили древнейшее поселение в горах
Обнаружили древнейшее поселение в горах Просмотров: 819
Совсем юный: открыли памятник Пантелеймону Кулишу
Совсем юный: открыли памятник Пантелеймону Кулишу Просмотров: 90
Раскопали древнее кладбище с захоронениями людей из разных частей Европы
Раскопали древнее кладбище с захоронениями людей из разных частей Европы Просмотров: 2539
Приняли документ, который изменил жизнь крестьян
Приняли документ, который изменил жизнь крестьян
 Просмотров: 225
Будто в казино: как российские солдаты расположились во дворце в Галиции - фото
Будто в казино: как российские солдаты расположились во дворце в Галиции - фото
15
 Просмотров: 2340
Больше всего комментируют
17
В 5 лет Украина изменится кардинально - Зеленский
7
"Роттердамом+" обманули потребителей на более чем 18 млрд грн: НАБУ трясет топ-чиновников
2
Почему каждый восьмой абитуриент отказался от бюджета
2
Порошенко вызвали на очередной допрос
2
Реформа Нацполиции оказалась единственной успешной - политолог
Голосов: 870
Голосование Какой футбольный топ-чемпионат для вас - приоритет?
  • 1) Англия
  • 2) Испания
  • 3) Италия
  • 4) Германия
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua