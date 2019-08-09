Придумали, как поднять туристов к уникальному потолку собора

Автор: musicteachers.org Собор в Норвиче построили после норманнского завоевания Англии в XI-XII вв.

В кафедральном соборе города Норвич, Великобритания, построят специальную горку высотой 16 м. Она позволит посетителям ознакомиться со средневековыми украшениями на потолке.

Фигурки на потолке называют боссами. Это резные каменные украшения, которые рассказывают истории из Библии. Их изготовили во время строительства собора в XII в. Сегодня Собор Святой Троицы в Норвиче владеет самой большой коллекцией боссов в мире, пишет News Week.

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"Мы надеемся, что подъем на 16 метров поможет людям увидеть древнее сооружение с другой точки зрения. Это здание - мы сами и наша вера. Хотя горка и будет развлекать людей, но за ней скрыты более серьезные намерения. Боссы находятся так высоко, что большинство людей без нашей помощи не смогут оценить их по-настоящему", - сообщил преподобный каноник Энди Брайант.

Спуститься с созерцательной башни можно будет на ягодицах.

Автор: newsweek.com Развлекательную горку для созерцания архитектурных боссов построят в Соборе Святой Троицы в Норвиче

Автор: twitter.com Боссы расположенные на потолке Собора Святой Троицы в Норвиче

В центре Парижа продолжаются работы по реставрации известного собора Нотр-Дам де Пари, часть которого сгорел в апреле этого года. Рабочие разбирают завалы после пожара и устанавливают строительные леса. На полу собора Парижской Богоматери до сих пор валяются обломки каменных стен, сгоревших деревянных перекрытий и поваленные статуи. Многие из этих обломков сохранят как историческое наследие.