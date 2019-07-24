Началась реконструкция Нотр-Дама. Как сейчас выглядит собор

В центре Парижа продолжаются работы по реставрации известного собора Нотр-Дам де Пари, часть которого сгорел в апреле этого года.

Рабочие разбирают завалы после пожара и устанавливают строительные леса.

На полу Собора Парижской Богоматери до сих пор валяются обломки каменных стен, сгоревших деревянных перекрытий и поваленные статуи.

Многие из этих обломков сохранят как историческое наследие.

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Пожар в соборе Парижской Богоматери вспыхнул вечером 15 апреля. Утром, 16 апреля, пожар в Нотр-Даме ликвидировали. В результате пожара обрушился шпиль собора. Структуру здания Нотр-Дам-Де Пари спасатели смогли уберечь от полного уничтожения. Великие христианские реликвии Терновый Венец и часть Креста, с которого сняли Иисуса, также удалось спасти от огня. Президент Франции Эммануэль Макрон пообещал восстановить собор за 5 лет. По мнению некоторых архитекторов, на это могут уйти десятилетия. Деньги на реставрацию Нотр-Дама собирали по всему миру. Взносы поступали от компаний, магнатов (владельцев l'Oreal, Chanel и Dior) и прихожан и других людей Франции и всего мира. Удалось собрать около миллиарда долларов.