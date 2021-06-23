При СБУ создали подразделение для борьбы с террористами и диверсантами

СБУ "Альфа" отмечает 27-летие Фото: liga.net

23 июня 1994 года в Украине создали Центр специальных операций СБУ "Альфа". Основные задачи: борьба с терроризмом, нейтрализация преступных организаций и диверсионных групп, освобождение заложников и охрана.

Спецподразделение Управление "А" возникло на основании указа президента Украины Леонида Кравчука и на базе 10-го отделения Группы "А" в Киеве, образованного еще в 1990 году указом начальника 7-го управления КГБ СССР.

"Альфа" - первая буква греческого алфавита, что символически означает - быть первым. Первым же командиром подразделения стал генерал-майор Василий Крутов. До этого - советник председателя Службы безопасности Украины по вопросам борьбы с терроризмом.

В июле 1996 года Управление "А" реорганизовали в Управление по борьбе с терроризмом, защите участников уголовного судопроизводства и работников правоохранительных органов СБУ. Лозунгом стало: "Жизнь - Родине! Честь - никому!". Отбор бойцов происходил на закрытом полигоне и длился несколько недель. Его проходил один из 10-15 кандидатов.

С момента основания подразделения его бойцы провели до 10 тыс. оперативных мероприятий. Первую антитеррористическую операцию успешно завершили 1 октября 2011 года. Блокировали и взяли штурмом здание одесской гостиницы "Особняк", в котором укрепились чеченские боевики Аслан Дикаев и Хасан Хадисов. Накануне они расстреляли двух и ранили четырех сотрудников милиции. "Альфе" удалось их ликвидировать.

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Сейчас подразделения Центра действуют в каждом регионе Украины, но особенно усилены в районах проведения операции объединенных сил на востоке Украины. Бойцы задержали сотни вооруженных пророссийских террористов и участников диверсионных групп, способствовали украинским военным. На сегодняшний день подразделение потеряло 12 солдат.

"Все 27 лет Центр занимает важнейшее место в системе Службы безопасности Украины. Вы - лучшее боевое подразделение СБУ. Это результат того, что вы - настоящая команда единомышленников, которой по силам выполнить задачи любой сложности.

Для этого нужны не только профессионализм и патриотизм, но и надежность и чувство плеча. В вашей работе иначе и не получится. Потому что для вас жизнь не делится на мирное и военное время. Вы всегда там, где самая большая угроза, на собственной передовой.

И не важно, где она находится - на линии разграничения на Донбассе или в, казалось бы, мирном Киеве. Конечная цель одинакова: сделать максимум, чтобы жизнь обычных украинцев была безопасной", - пишет в Facebook пресс-центр СБУ.

22 июня 2018 года национальная полиция завершила формирование территориальных подразделений полиции особого назначения "Корпус оперативно-раптової дії". Подразделение Национальной полиции КОРД создано для разрешеия чрезвычайных ситуаций, уровень которых превышает возможности сил оперативного реагирования или оперативно-розыскных подразделений.Он начал действовать в марте 2016 года