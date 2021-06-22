Завершилось формирование подразделений КОРД - фото

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22 июня 2018 года национальная полиция завершила формирование территориальных подразделений полиции особого назначения "Корпус оперативно-раптової дії".

3 года назад состоялся 14-й выпуск бойцов КОРД в Черкасской и Тернопольской областях.

"Полицейские прошли нелегкие испытания и сдали трудный экзамен. Они получат сертификаты и их назначат в отделы для проведения специальных полицейских операций в управлениях КОРД в Черкасской и Тернопольской областях. Этот выпуск завершает стопроцентное формирования территориальных подразделений КОРД", - говорит первый заместитель председателя Нацполиции Вячеслав Аброськин.

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Специальный агент по правоохранительным вопросам посольства США в Украине Мэтью Торесон поздравил выпускников и пообещал, что посольство будет поддерживать развитие спецподразделения КОРД.

Подразделение Национальной полиции КОРД создано для решения чрезвычайных ситуаций, уровень которых превышает возможности сил оперативного реагирования или оперативно-розыскных подразделений. Он начал действовать в марте 2016 года. В случае необходимости спецназовцы КОРД могут участвовать в спецоперациях по обезвреживанию опасных преступников, освобождению заложников, в осуществлении силовой поддержки других подразделений полиции, а также принимать участие в антитеррористических операциях под эгидой СБУ.

Первые 35 бойцов спецподразделения Нацполиции КОРД приняли присягу 6 мая 2016 года в Киевской области. После присяги бойцы отправились на службу в Харьковскую область.

4 марта 2016 года первые 37 бойцов спецподразделения КОРД приступили к выполнению своих обязанностей. При поддержке американских партнеров первые спецназовцы получили свидетельства о прохождении курса подготовки.

В течение двухмесячного курса обучения бойцы учились ведению полицейских специальных операций Управления по борьбе с наркотиками Министерства юстиции США и пограничного патруля BORTAC.

17 марта 2016 года в рамках создания Программы защиты свидетелей в составе КОРД Нацполиции стартовали первые тренинги по US Marshal.

Первые 35 бойцов спецподразделения Нацполиции КОРД приняли присягу 6 мая 2016 года в Киевской области. После присяги бойцы отправились на службу в Харьковскую область.

22 июля 2016 года представитель ФБР вручил украинским бойцам сертификаты об окончании базового курса с применением специального оружия и тактики. Всего в 2016 году спецподразделения КОРД начали свою работу в Киеве, Киевской, Сумской, Харьковской, Донецкой и Ровенской областях.

31 января 2017 года бойцы спецподразделения КОРД направили в прифронтовой город Авдеевку на которую накануне началось наступление со стороны боевиков и бандформирований.

28 мая 2017 года в обстрелянную террористами Красногоровку Донецкой области направили спецподразделение КОРД для оказания помощи гражданам, а также для усиления охраны общественного порядка и разрушенных админзданий.

12 марта 2015 года министр МВД Арсен Аваков в отчете "100 дней деятельности правительства: путь к стабилизации" сообщил, что на базе батальонов особого назначения и спецподразделений МВД будет создан единое подразделение специального назначения и будет называться КОРД. 28 октября 2015-го начался прием кандидатов на базе Национальной академии внутренних дел в Киеве. Всего тестирование прошли около 1,3 тыс. претендентов на службу в спецподразделении.