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понедельник, 26 августа 2019 08:20

Президент поддержал право голоса для женщин

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Президент поддержал право голоса для женщин
Национальная женская ассоциация суфражизма. Фото: www.usa.one

Принятая 19-я поправка к Конституции США 26 августа 1920 года закрепляла за женщинами право голосовать. В США этот день называют Днем равноправия женщин.

Первые попытки американских женщин получить одинаковое с мужчинами избирательное право было еще в 1848 года. Женщины организовали в городе Сенека-Фоллз, штат Нью-Йорк, общественные собрания для обсуждения прав женщин. Многие наблюдатели поднимали на смех их требования. К началу ХХ века это требование стало центральным пунктом всего женского движения.

10 января 1918 президент Уилсон формально заявил о своей поддержке федеральной поправки о праве голоса для женщин. На следующий день Палата представителей приняла поправку 274 голосами против 136, набрав необходимое большинство в две трети

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"Избирательные права граждан Соединенных Штатов не должны отбираться или ограничиваться Соединенными Штатами или отдельными штатами на основании принадлежности к определенному полу. Конгресс имеет право выполнения этой поправки соответствующим законодательством", - говорится в 19 поправке Конституции США.

После ратификации поправки всеми штатами, в августе 1920 года она вступила в силу на всей территории США. Поправка стала одной из главных демократических реформ в истории Соединенных Штатов. В США как стране прецедентного права она оказала большое влияние и на расширение остальных политических прав и свобод женщин.

Президента США Ричарда Никсона 27 июля 1974 обвинили в препятствовании правосудию. Он отказался отдать пленки с информацией, связанной с уотергейтский скандал. Под давлением общественности Никсон подает в отставку.

Автор: Ольга Васькив
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Дата
26
августа

Президент поддержал право голоса для женщин

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