Презентовали новый вид техники

К начальной разработке ENIAC привлекли 6 женщин-программисток. Фото: U.S. Army Photo

В США 15 февраля 1946-го показали первый компьютер. Машина ENIAC занимала целую комнату.

Первый в мире компьютер был профинансирован и создан американской армией для вычислений баллистических таблиц. Обошелся почти $ 500 тыс. К начальной разработки привлекли 6 женщин-программисток.

Вес аппарата - 27 т, вычислительная мощность - 357 операций умножения в секунду. Имел двоичную систему и рассчитывал достаточно сложные в то время задачи.

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Машина использовалась для прогнозирования погоды, проектирования аэродинамических труб, исследования космического излучения, изучения и анализа случайных ошибок округления. Аппарат успешно функционировал до 2 октября 1955-го.

Компьютер разобрали, отдельные его панели хранятся в Лондонском научном музее, Музее американской истории, Музее компьютерной истории, Смитсоновском институте и других.

Первый Кинодром открыли 6 июня 1933-го в городе Камден, штат Нью-Джерси. Стоимость сеанса составляла 25 центов с человека. Отдельно платили еще 25 ц за авто. Он просуществовал 3 года, но завоевал популярность. Автокинотеатр появились практически во всех штатах.