Презентовали каталог украинских военных захоронений в Чехии

В посольстве презентовали новый каталог. Фото: Укринформ

27 декабря презентовали электронный каталог украинских мест памяти на территории Чехии.

С помощью каталога ukrmemorial.eu каждый может узнать известные украинские захоронения на территории Чешской Республики. Можно получить данные о точном местоположении и состоянии памятника или могилы, сообщает "Историческая правда".

Исследователи из общественной организации "Украинский мемориал" призывают людей участвовать в работе над каталогизацией украинских захоронений в Чехии и дополнять информацию на сайте. Добавить новую достопримечательность можно самостоятельно.

"Очень важно упорядочить места украинской памяти в Чехии. Для посольства это направление стало одним из главных приоритетов в работе, ведь нации, которые не помнят своего прошлого, не имеют будущего", - заявил посол Украины в Чехии Евгений Перебийнис.

В Перемышльском районе Львовской области нашли могилу главы военной прокуратуры УНР Александра Чеховича. Сотрудники военной прокуратуры Западного региона собираются установить на месте захоронения памятник.