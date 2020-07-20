Представили игру, в которой можно управлять Украиной XVII в.

"Гетманщина" позволит игроку стать свидетелем и непосредственным участником событий эпохи Руины Иллюстрация: historygame.net

На портале History Game размещена историко-политическая браузерная игра "Гетманщина". Она посвящена событиям, происходившим на территории Войска Запорожского в XVII в.

Игрок должен сохранить суверенитет и независимость страны, окруженной враждебными соседями. Сможет влиять на политические и дипломатические решения, развивать экономику государства, воевать. Отмечается, что кардинально изменить ход истории будет невозможно, но только от игрока будет зависеть, какой страна дойдет до ключевых событий и дойдет ли вообще.

Игра предлагает несколько уровней сложности и богатую историко-графическую справку.

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"Гетманщина" не только рассказывает о тех временах, но и показывает логику действий тогдашних гетманов и казацкой старшины, дает игроку возможности почувствовать себя на их месте. Все персонажи игры - реальные исторические фигуры со своими достоинствами и недостатками. В конце концов, игрок может не только увидеть влияние собственных решений на историю страны, но и узнает насколько они близки к тем, которые принимались на самом деле ", - говорится в описании.

Компьютерную игру This War of Mine вводят в школьную программу Польши. В центре сюжета осада Сараево во время войны в Югославии и рассказ о гражданских людях. Игроки погружаются в жизнь гражданского населения, которое пытается выжить в условиях жестоких боев. Игра затрагивает множество тем, в том числе вызывает у человека отвращение к войне.