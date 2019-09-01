Огонь охватил улицы и припортовый состав с керосином, свечами, спиртом и углем. Иллюстрация

В пекарнях Томаса Фарринера в переулке Пуддинг 2 сентября 1666 началась большой лондонский пожар, который длился четыре дня. 16 человек погибли во время пожара в Лондоне.

Утром загорелся дом королевского пекаря Томаса Фарринера, который забыл на ночь потушить печь. За несколько минут огнем была охвачена вся улица, а за два дня сгорело две трети города - в частности ратуша, королевская биржа, 13,2 тыс. домов, 87 церквей. 70 тыс. жителей остались без крова. Фарринеру вместе с семьей и слугами удалось спастись через окно второго этажа, но погибла его помощница по кухне.

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Огонь охватил улицы и припортовый состав с керосином, свечами, спиртом и углем. Состав вспыхнул, и пожар стал распространяться по городу в разных направлениях и с большой скоростью. Несмотря на земляные валы, построенные жителями Лондона для локализации пожара, он охватил практически весь город, который был преимущественно из деревянных зданий. Многие из них были покрыты соломой и разделены узкими улочками. Огонь был настолько сильным, что его было видно за 50 километров от города. Вместе с тем пожар уничтожил рассадники холеры. Только за 1665-й она унесла жизни около 100 тыс. человек.

Через несколько дней по приказу короля Карла II началось восстановление города из кирпича или камня. В 1670 году в память о Великой лондонской пожар у ее эпицентра была установлена ​​мемориальная колонну высотой около 70 метров.

Уникальную видеореконструкцию Лондона до пожара 1666 создали шесть студентов Университета де Монфор.