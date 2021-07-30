Появился инвестор, который готов дать $20 млн на мемориал в Бабьем Яру

Министр культуры Александр Ткаченко сообщил, что диаспора готова дать деньги на мемориал в Бабьем Яру. Фото: vrciro.org.ua

Всемирный конгресс украинцев готов дать деньги на государственный проект мемориала в Бабьем Яру в Киеве.

"Всемирный конгресс украинцев готов инвестировать более 20 миллионов долларов в государственный проект Бабьего Яра", - сказал в интервью НВ министр культуры Александр Ткаченко.

Есть государственная и частная концепции мемориала. Частный проект критикуют за привлечение денег российских бизнесменов. Ткаченко сказал, что сейчас нет конкретных проектов строительства ни того, ни другого.

"Мы активно сотрудничаем как с авторами государственной концепции, так и частной. И я рад, что в последнее время есть взаимопонимание в этом вопросе", - сказал министр.

Он заявил, что в частном проекте есть деньги не российских бизнесменов, а "международных".

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"Состав наблюдательного совета мемориала является международным. То есть там есть люди, работавшие в России, но которые сейчас себя позиционируют как международные инвесторы. И вопрос в том, что именно они делают. Моя задача сделать так, чтобы средства, которые мы могли привлекать, поступали из различных источников. В том числе, и от других государств. Именно поэтому рабочая группа, которая, надеюсь, начнет работать в ближайшее время, позволит такие возможности открыть. И снять с повестки дня вопрос, на котором акцентируют некоторые коллеги относительно происхождения этих средств", - сказал Ткаченко.

Сейчас 49% средств в частном проекте принадлежат российским бизнесменам Михаилу Фридману и Герману Хану. Они происходят из Украины, но имеют двойное гражданство РФ и Израиля.

Премьер-министр Денис Шмыгаль дал поручение Фонду государственного имущества отдать в аренду частному проекту "Мемориал Холокоста "Бабий Яр", основанном российскими бизнесменами в 2016-м, реконструированное на государственные средства здание бывшей конторы Лукьяновского еврейского кладбища. Оно является частью украинского проекта комплексной мемориализации Бабьего Яра. Всего в реставрацию вложили более 30 млн грн. На 2021 выделили еще 60 млн грн, но пока эти средства остаются на государственном счете. Ассоциация еврейских организаций и общин Украины подала иск в Окружной административный суд города Киева на деятельность Киевского городского совета и Киевской городской государственной администрации. Среди требований иска – не допустить строительные работы на Лукьяновском еврейском кладбище и Кирилловской православном кладбище, расположенных в пределах территории Бабьего Яра в Киеве. Ранее благотворительная организация "Международный мемориальный благотворительный фонд "Бабий Яр" подала иск в Окружной админсуд Киева с требованием запретить строительство синагоги в Бабьем Яру. Строительство ведет частный проект "Мемориал Холокоста "Бабий Яр".