Построили канал, который соединил океаны

Строители канала столкнулись с многочисленными трудностями, в числе которых - эпидемии и оползни. Фото: Gaillard Cut

Строить Панамский канал начали 24 февраля 1881-го. Сооружали в течение 10 лет 70 тыс. рабочих. Потратили $ 400 млн.

Еще в XVI в. хотели построить канал, который объединил бы Тихий и Атлантический океан. Правительство Колумбии, которой в то время принадлежал Панамский перешеек, предоставил право проведения работ французской компании Лессепс, который в 1869 году успешно завершил строительство Суэцкого канала. Работы начались в 1881 году.

Через 10 лет Конгресс США принял решение о покупке французской компании, которая строила Панамский канал, и выделение соответствующего финансирования для завершения работ. Строителям канала в условиях влажного тропического климата пришлось столкнуться с многочисленными трудностями, в числе которых - эпидемии и оползни.

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6 ноября 1903-го США признали независимость Панамы. 18 ноября был подписан договор, который гарантировал США исключительное и постоянное право на присутствие в зоне канала и ведения его строительства. В обмен на это Панама получила $10 млн и по $250 тыс. ежегодных дотаций на следующие 9 лет. Благодаря Панамскому каналу морской путь из Нью-Йорка в Сан-Франциско сократился с 22,5 тыс. км до 9,5 тыс. км.

Канал пропускает судна самых разных типов - от частных яхт до огромных танкеров и контейнеровозов. Максимальный размер судна, которое может пройти по Панамскому каналу, стал фактически стандартом в судостроении, получив название Panamax. Панамский канал перешел в собственность правительства Панамы 31 декабря 1999-го.

17 ноября 1869 года на торжественной церемонии, на которой присутствовала французская императрица Евгения, жена Наполеона III, открыли 160-километровый Суэцкий канал, сочетавший Средиземное и Красное моря.