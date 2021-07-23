Посмотреть на ядерный взрыв пригласили гостей

Остров Бикини стал непригодным для жизни после взрыва бомбы в 1946-м. Фото: United States Department of Defense

В США 25 июля 1946 года провели подводный испытательный взрыв атомной установки на атолле Бикини. Операция называлась "Кросроудс".

Испытать ядерное оружие против военных кораблей было предложено председателем Комиссии по атомной энергии США. Испытания Crossroads были первыми из многих ядерных испытаний проведенных на Маршалловых островах. На них были приглашены сторонние наблюдатели и пресса. Жители атолла Бикини эвакуировали с их согласия к атолла Ронгерик.

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Первую бомбу "Гильда" сбросили с самолета 1 июля 1946-го. Она взорвалась на высоте 158 м над целью в виде кораблей. Второе испытание называлось Бейкер. Бомба называлась Хелен с Бикини, она взорвалась на глубине 27 м 25 июля. Радиоактивный водяная пыль вызвал масштабное загрязнение.

Остров Бикини стал непригодным для натурального сельского хозяйства и рыболовства из-за радиоактивного загрязнения. Краткосрочная попытка жителей острова вернуться домой была прервана. В них начались проблемы со здоровьем от радиоактивной пищи, которую они потребляли. Бикини до сих пор остается необитаемым, хотя его посещают дайверы.

Ядерная война против СССР должна была начаться 1 января 1950-го согласно американскому плану "Троян". Во время штабных испытаний от идеи отказались из-за неготовности. Уже осенью 1945 года в США составили планы атомной агрессии против Союза. Планировали доктрину "первого удара" - внезапного атомного нападения на СССР. Его цель в случае опасности - сбросить 300 атомных бомб и десятки тысяч тонн обычных на 100 советских городов. План проверили на штабных тренировках. Выяснилось, что он может быть выполнен на 70%. Потери составят не менее 55% бомбардировщиков.