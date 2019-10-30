Последнюю ракетную шахту в Украине засыпали землей

В Николаевской области уничтожили последнюю действующую ракетную шахту Фото: thebabel.net

Последнюю в Украине шахту для запуска межконтинентальных ракет СС-24 уничтожили в Николаевской области 30 октября 2001-го. Страна завершила процесс ядерного разоружения.

Выполняла обязательства Лиссабонского протокола международного соглашения "о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений", известного как СНВ-1. Само соглашение предусматривало установление для СССР и США равных лимитов на количество ракет и средств их доставки. Каждая из стран должна была иметь 6 тыс. боеголовок и 1,6 тыс. средств доставки.

Протокол подписали для обновления соглашения после распада СССР. К соглашению СНВ-1 подключили Украину, Беларусь и Казахстан как отдельные независимые государства. При этом появился пункт о присоединении к договору о нераспространении ядерного оружия и полному отказу от него. Тактические ядерные боеприпасы начали вывозить в Россию.

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В 1994-м Украина присоединилась к договору НЯЗ как безъядерное государство. За это получила $500 млн компенсации и поставки ядерного топлива для АЭС на $160 млн.

Последняя недействующая ракетная шахта находится на территории музея ракетных войск стратегического назначения в Первомайске Николаевской области.

Верховная Рада провозгласила безъядерный статус Украины 24 октября 1991 года. Страна отказалась от 3-го ядерного арсенала мира. На тот момент было 176 межконтинентальных баллистических ракет и стратегические ядерные бомбардировщики.