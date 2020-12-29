После смерти вождя страну возглавил его сын

Ким-младший на все в элитарной школе и в Швейцарии. Фото: Reuters

После смерти Великого Руководителя Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ира, его преемником у власти 30 декабря 2011-го стал младший сын 28-летний Ким Чен Ын.

Государственное телевидение КНДР 19 декабря сообщило о смерти северокорейского лидера Ким Чен Ира. Лидер КНДР умер во время путешествия на поезде. В вождя остановилось сердце от чрезмерных физических и умственных нагрузок. Врачи подтвердили инфаркт. Считают, что лидер КНДР любил сигары, коньяк и был гурманом, имел диабет и проблемы с сердцем.

Ким Чен Ир руководил страной со дня смерти своего отца Ким Ир Сена в 1994. Тело покойного положили рядом с отцовским в стеклянном саркофаге в мавзолее-дворце Кымсусан. Председателем комиссии по организации похорон Ким Чен Ира назначен его младший сын и преемник Ким Чен Ына.

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Ким Чен Ын является третьим и младшим сыном Ким Чен Ира. Ким-младший начинал обучение в элитарной школе и в Швейцарии. В течение последнего года он постоянно сопровождал отца, хотя ни разу не обращался к публике с речью. Правительство КНДР объявило 8 января - день рождения Ким Чен Ына - национальным праздником КНДР.

В период его пребывания во главе страны страна вошла в клуб космических держав, успешно провела третье в своей истории ядерное испытание. Продолжает диктаторскую политику своего отца.

Третья попытка покушения на жизнь итальянского лидера Бенито Муссолини состоялась 7 апреля 1926. Дочь ирландского пера Вайолет Гибсон стреляла в него с близкого расстояния, но пуля только задела нос диктатора.