Поражение партизан подняло боевой дух Красной армии

Руководитель Соединение партизан Сумской области Сидор Ковпак. Военный фотокорреспондент газеты "За Советскую Украину!" Яков Давидзон сфотографировал его 1943

Первые советские отряды партизан появились в конце 1941 года под Черниговом, Сумами и Брянском под руководством Николая Попудренко и Сидора Ковпака. Это было следствием окончательного разочарования украинского населения в "новых порядках" "освободителей". Однако 1 августа 1943 года во Делятине Ивано-Франковщине нацисты разгромили отряд Сидора Ковпака - предводителя партизанского движения.

В 1943 году партизаны контролировали лесные районы Северо-Восточной Украины, нанося потери тыловым немецким подразделениям, администрации и инфраструктуре этих районов. С приближением Красной армии осенью 1943 движение советских партизан в Украине оживился. Если на 1 января 1943 года в Украине было 13300 партизан то на начало 1944 их количество возросло до 47800.

По приказу Украинского штаба партизанского движения отряды Ковпака и с октября 1942 по март 1943 года прошли рейдом севером Украины. Они проходили преимущественно по территории слабо занятой немцами, из-за чего вооруженных столкновений было мало.

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В мае-октябре 1943 отряд Ковпака осуществил известный рейд по Украине из Путивля через Волынь в Карпаты с заданием "перерезать пути отступления фашистам". Отряды УПА пропускали советских партизан на западноукраинских землях в надежде, что те будут сопротивляться немецкой армии.

1 августа в Делятине немцы разбили отряд Ковпака. Однако рейд Ковпака имел психологический успех, потому что создал хаос в Галичине осенью 1943 года. Советская пропаганда прекрасно использовала это для поднятия боевого духа в Красной Армии и для культивации веры в ее победу среди населения на оккупированных немцами территориях.

В советское время в Украине, Беларуси и России было 34 музея Ковпака, включая школьными. Сейчас их стало меньше, но 25 мая 2007 года открыт новый - на родине партизанского генерала, в Котельве. На Сумщине есть несколько музеев, в частности в Глухове.