Польское правительство хотелj использовать фото разрушенного села против украинцев

 
Ексклюзивы
1/5
Декоммунизация Донетчины: Жебривский поделился опытом
Декоммунизация Донетчины: Жебривский поделился опытом
Просмотров: 693
Жебрівский рассказал о настроениях относительно ДНР на украинском Донбассе
Жебрівский рассказал о настроениях относительно ДНР на украинском Донбассе
Просмотров: 2052
"На меня включили все дерьмометы, которые есть в государстве" - Жебривского "довели" до отставки
"На меня включили все дерьмометы, которые есть в государстве" - Жебривского "довели" до отставки
2 Просмотров: 3061
Перепись населения не проводят во время войны - эксперт
Перепись населения не проводят во время войны - эксперт
Просмотров: 648
Украинский рок и панки с ирокезами: как прошел фестиваль "Тарас Бульба"
Украинский рок и панки с ирокезами: как прошел фестиваль "Тарас Бульба"
Просмотров: 6246
Путин добился, чтобы Трамп танцевал под его дудку - эксперт
Путин добился, чтобы Трамп танцевал под его дудку - эксперт
Просмотров: 1206
Масло без молока, колбаса без мяса: эксперт назвала продукты, которые подделывают чаще всего
Масло без молока, колбаса без мяса: эксперт назвала продукты, которые подделывают чаще всего
Просмотров: 3564
Политолог рассказал о хорошей и плохой новости со встречи Трампа с Путиным
Политолог рассказал о хорошей и плохой новости со встречи Трампа с Путиным
Просмотров: 3798
"Лабутены", D&G и вся палитра в нарядах: в чем ходила на работу жена генпрокурора
"Лабутены", D&G и вся палитра в нарядах: в чем ходила на работу жена генпрокурора
3 Просмотров: 133222
Осенью Рада может стать импотентной
Осенью Рада может стать импотентной
Просмотров: 837
Фото
Все фото
15
7
8
11
4
&quot;Раньше все лето было расписано, а сейчас - одна семья снимает комнату&quot; - в Крыму разгар сезона
"Раньше все лето было расписано, а сейчас - одна семья снимает комнату" - в Крыму разгар сезона
В музее выставили сокровища Тибета
В музее выставили сокровища Тибета
Актриса Голливуда украинского происхождения содержала семью с 8 лет
Актриса Голливуда украинского происхождения содержала семью с 8 лет
Дамы на виноградниках и переполненных кораблях - юг Украины на раритетных фото
Дамы на виноградниках и переполненных кораблях - юг Украины на раритетных фото
Новый Стоунхендж открыли с помощью дрона
Новый Стоунхендж открыли с помощью дрона
Видео
Все видео
"Какой-то странный металл" - археологи откопали необыкновенное украшение
"Какой-то странный металл" - археологи откопали необыкновенное украшение
Впервые испытали новый украинский самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления
Впервые испытали новый украинский самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления
Раскопали захоронение охранника переправы через Днепр
Раскопали захоронение охранника переправы через Днепр
Раскопали трипольские дома с уникальными вещами
Раскопали трипольские дома с уникальными вещами
Травили пищу и делали смертельные уколы - как Левко Лукьяненко сидел в тюрме
Травили пищу и делали смертельные уколы - как Левко Лукьяненко сидел в тюрме
Интервью
1/5
780 млн грн ежемесячно из Украины идет на оккупированные территории - Жебривский
780 млн грн ежемесячно из Украины идет на оккупированные территории - Жебривский
1 Просмотров: 3456
"В Европе чувствую себя неуютно - по автобанам нельзя ездить на велосипеде" - путешественник
"В Европе чувствую себя неуютно - по автобанам нельзя ездить на велосипеде" - путешественник
Просмотров: 540
Масло без молока, колбаса без мяса: эксперт назвала продукты, которые подделывают чаще всего
Масло без молока, колбаса без мяса: эксперт назвала продукты, которые подделывают чаще всего
Просмотров: 3564
Как работает акваферма
Как работает акваферма
Просмотров: 3510
Есть четыре уголовных дела, где Порошенко может стать фигурантом и сесть - Гнап
Есть четыре уголовных дела, где Порошенко может стать фигурантом и сесть - Гнап
41 Просмотров: 26623
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
19 июля 2018
Просмотров: 1485
Наші й чужі
Якось зранку в кіоску беру собі каву і, поки вона вариться, відчуваю у себе за спиною чиєсь настирливе пузо. Так, наче там бовтається великий живий ...
пятница, 20 июля 2018 23:13

Польское правительство хотелj использовать фото разрушенного села против украинцев

  Комментировать

Канцелярия премьер-министра Польши выставила на свою Facebook-страницу фото села Сагринь как символа "Волынского преступления-43".

"11 июля состоится 75-я годовщина так называемого "Кровавого воскресенья", во время которого на Волыни произошла крупнейшая волна убийства поляков. Источник фотографии: Архив IPN", - подписали фото, передает "Історична правда".

Автор: "Історична правда"
  Фото антиукраинской акции использовали для поста о "преступлениях украинцев"
Фото антиукраинской акции использовали для поста о "преступлениях украинцев"

Год назад Институт национальной памяти Польши создал специальный сайт "Волынь-43", где выложил именно эту фотографию в качестве иллюстрации антиукраинских акций со стороны поляков.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Имели в виду Волынь" - в Польше объяснили, за что на самом деле "не рассчитались украинцы"

"Сагринь, 10 марта 1944 года. Акция возмездия Томашевского отдела Округа АК в отношении украинских жителей села. Региональный музей в Томашу-Люблинском (№1)", - говорилось в описании к фото.

Автор: "Історична правда"
  На самом деле на фото изображен нападение поляков на украинцев
На самом деле на фото изображен нападение поляков на украинцев

Сагринь расположена не на Волыни, а на Холмщине. Событие состоялось 9-10 марта 1944 года.

Президент Польши Дуда 8 июля приехал в Луцк. Принял участие в мероприятиях к 75 годовщине Волынской трагедии. "Наши хорошие отношения мы должны строить на исторической правде. Были польские акции возмездия, в которых гибли обычные украинцы. Поражает только диспропорция. Примерно 100 000 поляков и 5000 украинцев", - сказал он. Директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович заявил, к Дуда не только преувеличил количество жертв со стороны Польши, но и уменьшил количество погибших украинцев.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Читайте також
Поляки приуменьшают количество погибших украинцев
Поляки приуменьшают количество погибших украинцев 1 Просмотров: 441
"Имели в виду Волынь" - в Польше объяснили, за что на самом деле "не рассчитались украинцы"
"Имели в виду Волынь" - в Польше объяснили, за что на самом деле "не рассчитались украинцы" 3 Просмотров: 783
Сейчас вы читаете новость «Польское правительство хотелj использовать фото разрушенного села против украинцев». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
20
июля

Актриса Голливуда украинского происхождения содержала семью с 8 лет

Самое читаемое
Дыр-дыр из СССР - как советский автопром рекламировал машины за границей
Дыр-дыр из СССР - как советский автопром рекламировал машины за границей
21
 Просмотров: 206157
Сама пластичность: показали красавиц, застрявших в неудобных позах
Сама пластичность: показали красавиц, застрявших в неудобных позах
7
 Просмотров: 116410
Как с неба выглядит летний Киев - яркие фото
Как с неба выглядит летний Киев - яркие фото
10
 Просмотров: 39113
Россия изменила тактику в Азовском море
Россия изменила тактику в Азовском море 1 Просмотров: 33189
Собаки-шкодники: как животные молча просят прощения
Собаки-шкодники: как животные молча просят прощения
8
 Просмотров: 25453
Больше всего комментируют
34
В России рождается новый нацизм - Бабченко
10
Дамы на виноградниках и переполненных кораблях - юг Украины на раритетных фото
9
Путин предупредил о рисках обострения конфликта на Донбассе
5
Путин предложил Трампу провести референдум на Донбассе - Bloomberg
5
Разбитые дороги и километровые пробки: показали "прелести" аннексированного Крыма
Голосов: 632
Голосование Какая украинская песня лучше подойдет для выполнения стриптиза?
  • "Блюз еротичних думок"- Михаил Поплавский
  • "Ні обіцянок, ні пробачень - Виктор Павлик
  • "117-а стаття" - "Братья Гадюкины"
  • "Вовчиця" - Олег Винник
  • "Сьюзі" - "Океан Эльзы"
  • "Шаленій" - Гайтана
  • "Гуцулка Ксеня"
  • "Поліна" - "Бумбокс"
  • "Make Up" - The Hardkiss
  • "Без тебе" - O.Torvald
  • "Роби любов" - группа [O]
  • "Змія" - Vivienne Mort
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua