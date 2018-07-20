Польское правительство хотелj использовать фото разрушенного села против украинцев

Канцелярия премьер-министра Польши выставила на свою Facebook-страницу фото села Сагринь как символа "Волынского преступления-43".

"11 июля состоится 75-я годовщина так называемого "Кровавого воскресенья", во время которого на Волыни произошла крупнейшая волна убийства поляков. Источник фотографии: Архив IPN", - подписали фото, передает "Історична правда".

Автор: "Історична правда" Фото антиукраинской акции использовали для поста о "преступлениях украинцев"

Год назад Институт национальной памяти Польши создал специальный сайт "Волынь-43", где выложил именно эту фотографию в качестве иллюстрации антиукраинских акций со стороны поляков.

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"Сагринь, 10 марта 1944 года. Акция возмездия Томашевского отдела Округа АК в отношении украинских жителей села. Региональный музей в Томашу-Люблинском (№1)", - говорилось в описании к фото.

Автор: "Історична правда" На самом деле на фото изображен нападение поляков на украинцев

Сагринь расположена не на Волыни, а на Холмщине. Событие состоялось 9-10 марта 1944 года.

Президент Польши Дуда 8 июля приехал в Луцк. Принял участие в мероприятиях к 75 годовщине Волынской трагедии. "Наши хорошие отношения мы должны строить на исторической правде. Были польские акции возмездия, в которых гибли обычные украинцы. Поражает только диспропорция. Примерно 100 000 поляков и 5000 украинцев", - сказал он. Директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович заявил, к Дуда не только преувеличил количество жертв со стороны Польши, но и уменьшил количество погибших украинцев.