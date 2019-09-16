Польские историки хотят вести поисковые работы в Украине

Польский институт национальной памяти считает мораторий на поисковые работы в Украине, который ввели в связи с демонтажем памятников воинам УПА в Польше, необоснованным Фото: bielsko.gosc.pl

В Институте национальной памяти Польши ожидают отмены запрета на проведение поисковых работ в Украине. Президент Украины Владимир Зеленский заявил о соответствующем решении в Польше в связи с 80-летием начала Второй мировой войны.

Институт ищет польских жертв сталинизма и нацизма периода Второй мировой войны. С этой целью должны были ехать в Украину в 2017-м. Однако, после демонтажа памятника воинам УПА на кладбище в Грушовичах на Подкарпатье, власти Украины запретили эксгумацию и поиск тел, сообщает Польское радио.

"Мы ожидаем, что этот запрет будет отменен, и мы сможем начать работу, поскольку подобные работы сейчас беспрепятственно может проводить в Польше украинская сторона", - заявил вице-президент института Кшиштоф Швагжик.

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Чиновник подчеркнул, что смена на посту президента Украины связывается с надеждой на изменения в украинской политике относительно поиска в Украине. При этом добавил, что визит президента Украины еще не принес прорыва, поскольку глава Украинского государства не сделал декларации об отмене моратория, а только объявления о том, что это произойдет в будущем.

"Необходимо сказать больше: не только не была сделана такая декларация, но и заявление президента также говорило о том, что это, в основном, компетенция украинского правительства, которое формируется, и это должно сочетаться с упорядочением украинских мест памяти в Польше. Это было не то, чего мы ожидали - по крайней мере те, кто рассчитывал на разблокирование возможности проводить работу в Украине ", - говорит Кшиштоф.

Он добавил, что связывать запрет, который украинская сторона ввела в "одностороннем и необоснованном виде", с вопросом упорядочения украинских мест памяти, ИНП Польши считает нецелесообразным.

"Диалог возможен, когда запрет будет отменен, и нельзя этого сочетать с любыми условиями", - говорит он.

Украинский Институт национальной памяти инициировал мораторий на эксгумацию поляков в Украине в ответ на демонтаж украинского памятника в с. Грушовичи возле польского Перемышля. "Когда польская сторона предоставит свое видение того, как будут восстановлены украинские памятники на территории Польши, тогда Украина снимет мораторий на эксгумацию в местах, где есть польские могилы.", - заявил глава ИНП Украины Владимир Вятрович.