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четверг, 08 августа 2019 10:01

Польша вернула часть территорий украинцам

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Гетман Богдан Хмельницкий и король Речи Посполитой Ян II Казимир заключили Зборовский договор 8 августа 1649-го. За ним Польша впервые признала Украинское государство.

Соглашение стало следствием Зборовской битвы 6 августа. Казаки победили, но окончательно разбить поляков не смогли. Крымский хан, который был союзником гетмана, не был заинтересован в усилении украинского казачества. Добившись своих целей - ослабления Речи Посполитой и казаков, татары заключили соглашение с поляками. Отступили с поля боя, за что получили разрешение грабить поселения и захватывать пленников на пути в Крым.

Автор: Ігор Крочак
  В ходе Зборовской битвы казаки разгромили войска польского короля Яна II Казимира
В ходе Зборовской битвы казаки разгромили войска польского короля Яна II Казимира

Поляки согласились пойти гетману на уступки. По Зборовским соглашениям, король признал самоуправление Украинского казацкого государства в пределах Киевского, Черниговского и Брацлавского воеводств и верховенство гетмана на этих территориях. Столицей Войска Запорожского выбрали город Чигирин, теперь Черкасской области. Численность казацкого реестра Речи Посполитой увеличилась с 6 до 40 тыс. человек. Всем предполагалось жалование 10 злотых в год.

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Участники восстания получили общую королевскую амнистию. В том числе и католические шляхтичи, которые присоединились к восстанию Хмельницкого. Сам гетман объявил о полной ликвидации крепостного права на подчиненных территориях.

Киевская митрополия восстанавливала все свои права, а митрополит и 2 епископа должны были войти в сенат Речи Посполитой.

Соглашение стало первым историческим прецедентом официального признания раннего украинского государства. Однако оно не отвечало фактическим успехам национально-освободительной войны. Также не желали соблюдать соглашения и поляки. Обе стороны понимали, что война продолжится, по-этому больше года собирали новые силы.

Автор: narodna-osvita.com.ua
  Границы Украинского казацкого государства признанные поляками по Зборовскому соглашению
Границы Украинского казацкого государства признанные поляками по Зборовскому соглашению

Богдана Хмельницкого избрали гетманом Войска Запорожского 25 января 1648-го. В этом году началась национально-освободительная война украинского народа.

Хмельницкого считают одним из самых выдающихся руководителей за всю историю украинского государства. Гетман стал олицетворением волевого и мужественного главы государства, мог найти компромисс между различными слоями населения.

Годы пребывания Богдана Хмельницкого у власти историки характеризуют периодом расцвета украинского государства. Гетман поставил цель освободить свой народ от гнета, организуя восстания против польской шляхты.

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Дата
08
августа

Польша вернула часть территорий украинцам

За колоски расстреливали на поле

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