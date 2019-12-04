Показали уникальные фото крупнейшей военной операции

Украинские воины отправились в отчаянный Первый зимний поход 6 декабря 1919 Фото: tsdkffa.archives.gov.ua

Центральный государственный кинофотофоноархив Украины имени Гордея Пшеничного подготовил выставку "Армия Украинской Народной Республики. К 100-летию Первого зимнего похода"

Старые фотографии и пояснения к ним можно увидеть на официальном сайте архива.

Первый зимний поход армии УНР начался 6 декабря 1919. Его возглавил генерал-полковник Михаил Емельянович-Павленко. В течение рейда украинская армия преодолела 2500 км запольем белогвардейцев и красноармейцев - Житомирской, Киевской, Черкасской, Кировоградской, Николаевской, Одесской, Винницкой областями. Провела более 50 успешных боев. Украинцы впервые применила партизанские методы борьбы. Затем этот опыт использовали воины УПА.

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Михаил Емельянович-Павленко присоединился к украинскому движению в 39 лет. 1917-го он, полковник лейб-гвардии российской императорской армии, кавалер самых престижных военных наград за храбрость, был начальником Второй одесской школы прапорщиков. Пишет, что никогда не злоупотреблял властью над студентами-юнкерами. Поэтому в первый день Февральской революции, которая сбросила самодержавие в Российской империи, студенты и солдаты качали его на руках.