Показали уникальные фото крупнейшей военной операции

 
Ексклюзивы
1/5
Как стать актрисой в Нью-Йорке - украинка поделилась своей историей
Как стать актрисой в Нью-Йорке - украинка поделилась своей историей
Просмотров: 4671
Украину ждет процветание - астролог Рената Раевская
Украину ждет процветание - астролог Рената Раевская
Просмотров: 19026
"Час убеждал россиянина сдаться. Он попросил выстрелить ему в голову" - разведчик
"Час убеждал россиянина сдаться. Он попросил выстрелить ему в голову" - разведчик
4 Просмотров: 6075
Чтобы не было, как в 1990-х. Почему украинцы боятся рынка земли
Чтобы не было, как в 1990-х. Почему украинцы боятся рынка земли
Просмотров: 378
Что может стать катастрофой для рейтинга Зеленского
Что может стать катастрофой для рейтинга Зеленского
3 Просмотров: 3097
Перед встречей с Путиным Зеленского предостерегли от "особого статуса" и остальных кремлевских планов
Перед встречей с Путиным Зеленского предостерегли от "особого статуса" и остальных кремлевских планов
Просмотров: 1260
Позиция по газу показывает, что Зеленским руководят из Москвы - эксперт
Позиция по газу показывает, что Зеленским руководят из Москвы - эксперт
1 Просмотров: 1188
4 года без российской газовой иглы. Как Украина не замерзла
4 года без российской газовой иглы. Как Украина не замерзла
1 Просмотров: 1251
Забужко рассказала, почему украинский Голодомор уникальный
Забужко рассказала, почему украинский Голодомор уникальный
Просмотров: 1071
"Есть желание иметь другого мэра" - эксперт о деле Садового
"Есть желание иметь другого мэра" - эксперт о деле Садового
Просмотров: 1116
Фото
Все фото
20
20
3
10
30
Министры, военные, поэты: чехи выложили в сеть анкеты украинцев, выехавших в 1920-х
Министры, военные, поэты: чехи выложили в сеть анкеты украинцев, выехавших в 1920-х
Какими были Карпаты в начале ХХ века - подборка фото
Какими были Карпаты в начале ХХ века - подборка фото
Нашли древнюю гробницу шахтеров
Нашли древнюю гробницу шахтеров
Показали фото выступления циркачей 1982 года
Показали фото выступления циркачей 1982 года
Показали фотографии вторжения Советского Союза в Финляндию
Показали фотографии вторжения Советского Союза в Финляндию
Видео
Все видео
Вынесли приговор украинскому командиру
Вынесли приговор украинскому командиру
Создали видео об освобождении Крыма украинцами
Создали видео об освобождении Крыма украинцами
Убитую режимом Аллу Горскую называли душой шестидесятников
Убитую режимом Аллу Горскую называли душой шестидесятников
Забужко рассказала, почему украинский Голодомор уникальный
Забужко рассказала, почему украинский Голодомор уникальный
Появился мультфильм, как коммунисты уничтожали украинцев
Появился мультфильм, как коммунисты уничтожали украинцев
Интервью
1/5
Как стать актрисой в Нью-Йорке - украинка поделилась своей историей
Как стать актрисой в Нью-Йорке - украинка поделилась своей историей
Просмотров: 4671
Изменение воинских званий - лакмусовая бумажка для выявления латентной российской агентуры в рядах ВСУ - военный эксперт
Изменение воинских званий - лакмусовая бумажка для выявления латентной российской агентуры в рядах ВСУ - военный эксперт
Просмотров: 1791
Ни один человек не пришел в мир просто так, каждый имеет миссию - астролог Рената Раевская
Ни один человек не пришел в мир просто так, каждый имеет миссию - астролог Рената Раевская
1 Просмотров: 2259
"Час убеждал россиянина сдаться. Он попросил выстрелить ему в голову" - разведчик
"Час убеждал россиянина сдаться. Он попросил выстрелить ему в голову" - разведчик
4 Просмотров: 6075
Главная угроза государству сейчас снова идет от власти
Главная угроза государству сейчас снова идет от власти
Просмотров: 972
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
02 декабря 2019
Просмотров: 873
Моє майбутнє
Покійному Сашкові Шпаку на язик краще було не потрапляти. Якщо дасть кличку — то на все життя. Брюнет Сашко Костенко отримав псевдо в 10 класі, ...
среда, 04 декабря 2019 19:39

Показали уникальные фото крупнейшей военной операции

  Комментировать
Показали уникальные фото крупнейшей военной операции
Украинские воины отправились в отчаянный Первый зимний поход 6 декабря 1919 Фото: tsdkffa.archives.gov.ua

Центральный государственный кинофотофоноархив Украины имени Гордея Пшеничного подготовил выставку "Армия Украинской Народной Республики. К 100-летию Первого зимнего похода"

Старые фотографии и пояснения к ним можно увидеть на официальном сайте архива.

Первый зимний поход армии УНР начался 6 декабря 1919. Его возглавил генерал-полковник Михаил Емельянович-Павленко. В течение рейда украинская армия преодолела 2500 км запольем белогвардейцев и красноармейцев - Житомирской, Киевской, Черкасской, Кировоградской, Николаевской, Одесской, Винницкой областями. Провела более 50 успешных боев. Украинцы впервые применила партизанские методы борьбы. Затем этот опыт использовали воины УПА.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Министры, военные, поэты: чехи выложили в сеть анкеты украинцев, выехавших в 1920-х

Михаил Емельянович-Павленко присоединился к украинскому движению в 39 лет. 1917-го он, полковник лейб-гвардии российской императорской армии, кавалер самых престижных военных наград за храбрость, был начальником Второй одесской школы прапорщиков. Пишет, что никогда не злоупотреблял властью над студентами-юнкерами. Поэтому в первый день Февральской революции, которая сбросила самодержавие в Российской империи, студенты и солдаты качали его на руках.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Показали уникальные фото крупнейшей военной операции». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
04
декабря

На Закарпатье создали военизированную организацию

Часть украинских земель присоединили к Белоруссии

Начали менять церковную жизнь

Самое читаемое
Жители Донбасса готовятся &quot;порвать экономику Украины&quot;
Жители Донбасса готовятся "порвать экономику Украины" 6 Просмотров: 56314
&quot;Нормандская встреча&quot;. Партии Порошенко, Тимошенко и Вакарчука сделали совместное заявление
"Нормандская встреча". Партии Порошенко, Тимошенко и Вакарчука сделали совместное заявление 2 Просмотров: 27481
Хайди Клум сфотографировалась голой на отдыхе
Хайди Клум сфотографировалась голой на отдыхе
4
 Просмотров: 15093
Украинец рассказал о реальных заработках в Польше
Украинец рассказал о реальных заработках в Польше
 1 Просмотров: 13725
Затянуло за несколько минут в мутную воду: мужчина погиб на глазах у сыновей
Затянуло за несколько минут в мутную воду: мужчина погиб на глазах у сыновей Просмотров: 9648
История
Министры, военные, поэты: чехи выложили в сеть анкеты украинцев, выехавших в 1920-х
Министры, военные, поэты: чехи выложили в сеть анкеты украинцев, выехавших в 1920-х
20
 Просмотров: 2160
На Закарпатье создали военизированную организацию
На Закарпатье создали военизированную организацию
 Просмотров: 828
Часть украинских земель присоединили к Белоруссии
Часть украинских земель присоединили к Белоруссии
 Просмотров: 1719
Начали менять церковную жизнь
Начали менять церковную жизнь
 Просмотров: 378
Нашли крепость, которая упоминается в Библии
Нашли крепость, которая упоминается в Библии Просмотров: 954
Больше всего комментируют
6
Жители Донбасса готовятся "порвать экономику Украины"
5
"Больно и противно" - украинский музыкант жаловался Дудю на ущемления Донбасса
3
Кабмин назначил нового главу Института нацпамяти – Вятрович предупредил об опасности
2
Вятрович принес присягу народного депутата
2
Богдана в день рождения назвали "суперменом"
Голосов: 575
Голосование Главное спортивное событие года для Украины?
  • 1) победа футбольной сборной на Кубке мира среди 20-летних
  • 2) выход команды Андрея Шевченко на Евро-2020
  • 3) перемога Дмитра Підручного на чемпіонаті світу з біатлону
  • 4) победы Василия Ломаченко и Александра Усика
  • 5) Элина Свитолина сыграла в полуфинале двух турниров "Великого Шлема"
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua