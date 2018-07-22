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воскресенье, 22 июля 2018 23:13

Показали уникальные фото из жизни в ХХ веке
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Офис будущего. Всемирная выставка в Нью-Йорке, 1964 год.
Фото: novosti-n.org
Девочка смотрит на руины. Варшава, 1946 год.
Голливудский гример Макс Фактор замеряет "микрометром красоты" параметры лица актрисы Дороти Вилсон.
Ганс Циммер и его синтезатор Moog, 1970 год.
Осьминог на съемках фильма "20 000 лье под водой", 1954 год.

Опубликовали подборку фото из жизни в ХХ веке.

На фотографиях показаны как известные личности того времени, так и обычные люди, пишет novosti-n.org.

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"Всегда полезно узнавать что-то новое, поэтому советуем к просмотру этот пост", - говорится в сообщении.

















Барон Фриц Вильгельм фон Эссен сделал в начале XIX века серию фото Львова, Жовквы, сел Мосты (Городокский район Львовской области) и Миклашев (Пустомытовский район Львовской области).

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