Показали уникальные фото из жизни в ХХ веке

Фото: novosti-n.org

Опубликовали подборку фото из жизни в ХХ веке.

На фотографиях показаны как известные личности того времени, так и обычные люди, пишет novosti-n.org.

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"Всегда полезно узнавать что-то новое, поэтому советуем к просмотру этот пост", - говорится в сообщении.



































Барон Фриц Вильгельм фон Эссен сделал в начале XIX века серию фото Львова, Жовквы, сел Мосты (Городокский район Львовской области) и Миклашев (Пустомытовский район Львовской области).