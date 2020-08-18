Показали уникальное зеркало, найденное в древнем захоронении

Показали древнее зеркало. Фото: facebook.com/watch/bilskgelon

Историко-культурный заповедник "Бельск" опубликовал видео о древнем зеркале.

"Презентуется бронзовое зеркало из кургана № 2 некрополя Перещепино І, обнаруженное в округе Бельского городища Полтавской обл. археологической экспедицией под руководством Александра Супруненко в 2002 году", - говорится в сообщении в Facebook.

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Зеркало относится к "пелопоннесскому" типу.

В заповеднике "Посулье" в Сумской обл. повредили археологический памятник скифской эпохи. На городище конца VI - нач. III ст. до н. е. нелегально проводили раскопки.