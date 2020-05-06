Показали трейлер фильма об украинцах, которые прославились в НХЛ

Появился трейлер фильма UKE. Фото: istpravda.com.ua

Вышел официальный трейлер фильма об украинцах, которые победили в Кубке Стэнли, престижном турнире в североамериканском хоккее с шайбой.

Режиссером документального фильма UKE является Владимир Мула, сообщает "Украинская правда".

"В узкой спортивной отрасли - хоккее, существует традиция: заносить фамилии победителей Кубка Стэнли на один трофей в виде инкрустаций. Анализ перечней таких имен более 100 лет дал неожиданный результат. Рядом с потомками британцев и французов, которые основали страны США и Канаду, большой по численности идет национальность UKE", - говорится в сообщении.

Героями фильма являются Брюс Драйвер, Владимир Греческий, Джерри Савчук, Джефф Чикрун и другие.

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Фильм снят при поддержке Государственного агентства Украины по вопросам кино, Министерства культуры и информационной политики Украины и компании Meest.

Планируемая дата релиза - осень 2020 года.

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