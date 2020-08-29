Показали стеклянные браслеты из Киевской Руси

Фото: АСС

Черновицкий филиал Охранной археологической службы передал в музей 32 предмета.

Передали браслеты из стекла, которые были популярны в Древней Руси, сообщает АСС.

Во время археологических раскопок обнаружено около тысячи их фрагментов.

На Буковине браслеты находили в поселениях Черновка, Мамаевцы, Комаров.

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Браслеты делятся на 8 видов: круглые гладкие, круглые перевитые, витые, мелкокрученные, фальшиво витые, рифленые, трехгранные, сплющенные. Бывают браслеты, покрытые серебряной фольгой.

В Городницы Житомирской обл. началось передачи клада сребреников князей Владимира Святого и Святополка Ярополкович. Обнаружили 32 монеты.