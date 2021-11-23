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среда, 24 ноября 2021 00:46

Показали старинные фото галицкого города
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Gazeta.ua собрала фото Стрыя Львовской области начала XX ст.
Фото: Polona
Население города состояло примерно по трети из евреев, поляков и украинцев
Стрый являлся центром деревообрабатывающей промышленности Прикарпатья

Gazeta.ua собрала фото Стрыя Львовской области начала XX ст.

Население города состояло примерно по трети из евреев, поляков и украинцев. В Стрые действовали украинские организации: "Русское кассино", "Подгорская Рада", "Мещанская беседа". В 1892 году основали филиал "Просвиты".

В 1901 году на собранные средства построили Народный дом.

В 1897 году жители Стрыя подали петицию с просьбой открыть украинские классы в гимназии. На нее не ответили. Новую петицию 1905 года Школьный совет отослал местному старосте. Тот потребовал отозвать подписи. Затем Краевой школьный совет заявил, что это — не его компетенция, а Галицкого сейма.

Стрый был центром деревообрабатывающей промышленности Прикарпатья. Здесь действовала спичечная фабрика "Ватра". Было три паровых и шесть водяных мельниц, десятки мастерских.

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С сентября 1914 г. в Стрые принимали присягу Украинские сечевые стрелки.

Gazeta.ua собрала фото гуцулов начала XX ст. Эта этнографическая группа проживает в Карпатах. Ученые до сих пор не пришли к единому мнению о том, откуда происходит название "гуцулы".

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