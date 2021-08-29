Показали скудную жизни пенсионеров в СССР - подборка фото

Фото: mirovich.media

Блогер Максим Мирович опубликовал правдивые фото жизни пенсионеров в Советском Союзе.

"Я думаю, вы и сами, кто еще застал СССР, хорошо запомнили этих пахнущих нафталином несчастных бабушек и дедушек - спины которых жизнь сгибала пополам", - написал он на своем сайте.

На фотографиях показали очереди и дефицит в магазинах.

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"Одевались советские старики в мрачные костюмы и платья коричнево-землистых, серых или черных цветов. Старые женщины носили такие же мрачные платья или верхнюю одежду, вроде плащей и пальто - все это было куплено еще в предпенсионные годы относительной молодости и донашивались потом до гробовой доски", - написал Мирович.

В СРСР были длинные очереди людей за продуктами и бытовыми товарами в 1970-1980 годы. Подобные ситуации не редкость в то время, ведь хороших нужных товаров было мало, а желающих их приобрести - значительно больше.