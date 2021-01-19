Показали самую большую золотую находку

Фото: Владимир Мойжес

На Закарпатье обнаружили самую большую золотую находку.

Это украшение в виде нашейного обруча - торквес. Он весит 544 г. Украшение изготовлено из трансильванского и уральского золота, сообщает Укринформ.

Торквес нашли в Малокопанськом сакральном комплексе. Фрагменты украшения были разбросаны на значительной площади, около 70 кв метров. Оно состоит из четырех сплетенных золотых прутьев диаметром 9-10 мм. Внутрь вплетен тонкий резной провод. Конечности торквеса имели форму полушария с выступлением и отверстием замка.

"Торквесы не столько определялись функцией украшения, сколько подчеркивали социальный статус владельца. В частности, на это указывает знаменитая мраморная статуя, хранящаяся в Капитолийском музее "Умирающий галльский вождь" (копия бронзового изображения вылитой по приказу пергамского царя Аттала І в 230-220 гг. до н.э.) Кстати, торквес "умирающий галл" наиболее подобен найденному нами в Малой Копани. Следовательно, он мог быть атрибутом вождя", - рассказал археолог Владимир Мойжес.

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По словам Мойжеса, украшение нашли разломанным, поскольку он было частью обряда. Вероятно, его использовали для погребения.

"Возможно владелец умер, и торквес, соответственно, был порублен", - сказал он.

Торквес хранят в фондах Закарпатского областного краеведческого музея.

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