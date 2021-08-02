Показали рисунки, которые украинец создал в тюрьме в 1974 году

Фото: Archive artifacts

Опубликовали листовки, которые в 1974-м нарисовал в тюрьме Виктор Салата из села Медвин на Киевщине.

Мужчина работал сторожем, имел инвалидность с детства. Его арестовали за распространение в 1968-1974 годах в Киеве антисоветских документов, сообщает Archive artifacts.

В 1974-м его приговорили к трем годам заключения.

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Находясь в СИЗО УВД Киева, Салата рисовал в тетради. Ее у него изъяли и добавили к делу.

Центр исследований освободительного движения совместно с Архивом Службы безопасности Украины выложили в сеть 47 работ украинского художника и графика, члена ОУН-УПА Нила Хасевича - "Бей-Зота". Коллекция произведений включает портреты лидеров и деятелей ОУН и УПА, печати и штампы, бофоны - билеты на боевые фонды ОУН и УПА, которые выполняли функцию повстанческих денег, облигаций, квитанций.