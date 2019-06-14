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пятница, 14 июня 2019 17:44

Показали редкие фото китайцев из собрания американского коллекционера
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В интернете опубликовали редкие фото Китая времен династии Цин коллекционера Стефана Ловентейла
Фото: Cameralabs.org
В интернете опубликовали редкие фото Китая времен династии Цин коллекционера Стефана Ловентейла
В интернете опубликовали редкие фото Китая времен династии Цин коллекционера Стефана Ловентейла
В интернете опубликовали редкие фото Китая времен династии Цин коллекционера Стефана Ловентейла
В интернете опубликовали редкие фото Китая времен династии Цин коллекционера Стефана Ловентейла

В сети опубликовали редкие фотографии Китая периода династии Цин.

Различные фото демонстрируют природу страны, ее города, людей, как вельмож, так и простолюдинов. Фотоархив охватывает жизнь китайского общества с 1850-х до 1930-х годов.

Коллекцию из 15 тыс. фото собрал американец Стефан Ловентейл. За пристрастие к своему делу и мастерство, которое проявляет Стефан при розыске материалов, коллеги называют его "суперколлекционером". Найденные им фотодокументы имеют не только огромную историческую ценность, но и стоят немалых денег.

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На фотографиях архива Ловентейла отражен быт знакомого и одновременно незнакомого Китая, сообщает Cameralabs.

Коллекция объединяет работы приезжих европейских фотографов: итальянца Феличе Беато, британцев Томаса Чайлда и Уильяма Сондерса, шотландца Джона Томпсона, а также местных, китайских фотографов, таких как Пун Лунь, Лай Афон, Тунг Хинг и других.

Династия Цин - маньчжурская императорская династия, управлявшая Китаем в 1636-1912-х. Возникшая на базе маньчжурского государства.

Во время визита 28 марта в Германию председателя КНР Си Цзиньпина канцлер Ангела Меркель сделала ему необычный подарок. Она преподнесла коммунистическому лидеру "первую точную карту Китая", составленную в Германии в 1735-м. Информация о карте, фотографию которой опубликовали некоторые гонконгские СМИ, со скоростью молнии разнеслась по китайской блогосфере и вызвала новую волну патриотических чувств. Дело в том, что на этой карте очень многие территории в настоящее время не принадлежат Китаю. Большинство из них являются частью России. В 1735-м в Китае была маньчжурская династия Цин.

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