Показали повседневную жизнь киевлян 1972

Фото: humus.livejournal.com

Опубликовали фото, сделанные в Киеве 1972. Их сделал американский фотограф Хэнк Баккер. Мужчина путешествовал по СССР. Его интересовали обычные люди и их повседневная "не наигранная" жизнь, пишет блогер Хумус в Livejournal.

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В сети опубликовали фото СССР 1960-1980-х Рустама Мухаметзянова. Художник заслуженный деятель искусств Республики Татарстан. Стоял у истоков современной художественной фотографии Татарстана. Работы художника экспонировались на многих советских, региональных и зарубежных выставках. В этих фотографиях Мухаметзянов отразил моменты радости, грусти, волнения, скорби и восхищение жизнью советских людей в городах и селах.