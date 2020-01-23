Показали портрет дочери Роксоланы

Портрет Михримах написали в 1555 году. Фото: Clutch

Показали портрет дочери жены турецкого султана Рокслоаны Михримах.

Достоверных третьих самой Роксоланы до нашего времени не сохранилось, сообщает Clutch.

Портрет 33-летней Михримах написал венецианский художник Тициан Вечеллио в 1555 году. Неизвестно, писал художник эту работу с натуры или опираясь на рассказы о внешности девушки.

На портрете Михримах одета в богатый наряд, корону и украшения.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Историк нашел казацкое письмо, разозлившее султана

Современники писали, что дочь султана имела длинные волосы с золотистым оттенком. Она имела мягкие черты лица, кожу кремового оттенка, аккуратный маленький рот и прямой нос.

Предполагают, что дочь султана была больше похожа на отца, чем на мать.

От Роксоланы в истории Османской империи начался период "султаната женщин". Он длился полтора века и завершился со смертью еще одной украинки, которая тоже начинала как султанская наложница. Она спасла османскую династию от угасания, утверждает историк и тюрколог Александр Галенко.