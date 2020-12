Показали первую пластинку с записью "Щедрика"

Фото: "День"

В Каменце-Подольском Хмельницкой области представили пластинку с первой записью "Щедрик" в обработке Николая Леонтовича.

На экспозиции "Каменецкие ноты и крылья "Щедрика" показали артефакты, связанные с хором Александра Кошица, сообщает "День".

Оригинальные записи хора воспроизвели на граммофоне The Victor-Victrola VV-VI.

Выставку организовало местное общество "Просвита" имени Тараса Шевченко. Куратор проекта Анатолий Паладийчук рассказал, что именно в Каменце-Подольском 100 лет назад зазвучал "Щедрик" в исполнении хора.

"Во время того, как Каменец был столицей Украинской Народной Республики в 1919 году, здесь была окончательно сформирована Украинская республиканская капелла под руководством Александра Кошица, избран совет и принят устав коллектива, оформлено загранпаспорта для турне, наработан репертуар. Именно эта капелла, отправившись из Каменца-Подольского, дала старт так называемой культурной дипломатии Украины, и понесла в мир ряд уникальных произведений, среди которых "Щедрик" Леонтовича, который уже через несколько лет под названием Carol of the bells приобрел популярность, а потом стал легендарной песней, без которой не происходят никакие рождественские праздники", - рассказал он.

Хоровая капелла "Днепр" исполнила песню The Bluebirds 1933 года. Ее написали за 3 года до Carol of the Bells. Текст песни совпадает с оригинальным сюжетом "Щедрик".

До конца декабря в райцентрах Черкасской и Киевской состоится передвижная выставка "Мировой триумф "Щедрика" - 100 лет культурной дипломатии Украины". Посвящена международным гастролям 1919-1924 годов Украинской республиканской капеллы, которой руководил Александр Кошиц. Выступили в 17 странах.