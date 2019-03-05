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вторник, 05 марта 2019 19:54

Показали малоизвестные документы семьи Ивана Франко
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В Квартире-музее семьи Ивана Франко в Киеве открылась выставка уникальных документов
Фото: Квартира-музей семьи Ивана Франко
В Квартире-музее семьи Ивана Франко в Киеве открылась выставка уникальных документов
В Квартире-музее семьи Ивана Франко в Киеве открылась выставка уникальных документов
В Квартире-музее семьи Ивана Франко в Киеве открылась выставка уникальных документов
В Квартире-музее семьи Ивана Франко в Киеве открылась выставка уникальных документов

5 марта в Квартире-музее семьи Ивана Франко в Киеве открылась уникальная экспозиция "Упорный Франковый сокол". Она приурочена к 130-летию со дня рождения сына Ивана Франко - Тараса, который родился 9 марта и родители назвали его в честь Шевченко.

На выставке представили экспонаты, сохранившиеся в киевской квартире Франко. К ней в 1950-х семью Тараса Франко насильно переселили из Львова. Среди выставленных вещей - свидетельство о крещении Тараса Франко 1889-го, свидетельства об обучении 1900-1909-х, зачетные книжки Львовского и Венского университетов, оригиналы машинописи. Еще представлены книги, письма, фотографии, периодические издания того времени и художественные работы. Многие экспонаты широкой общественности выставляются впервые.

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Можно посмотреть документы, подтверждающие борьбу сына Франка за сохранение украинского языка в Киеве. Выставочные витрины рассказывают о талантах всех детей Ивана Франко. Представлена ​​коллекция писем, сыновей Франко, которые адресовали своей матери - Ольге Хоружинский.

Выставка, созданная с фондовых экспонатов Международного фонда Ивана Франко, открыл сын Тараса Франко - Роланд Франко.

Фамильные реликвии семьи Франко вернули в Украину.

В заповедник "Нагуевичи" потомки племянника Ивана Франко передали уникальный семейный архив

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