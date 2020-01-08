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среда, 08 января 2020 14:56

Показали, какими были украинцы 125 лет назад
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Фото украинцев Полтавской и Херсонской губерний, сделанные Самийлом Дудиным
Фото: facebook.com/BelleEpoqueUA
Фото украинцев Полтавской и Херсонской губерний, сделанные Самийлом Дудиным
Фото украинцев Полтавской и Херсонской губерний, сделанные Самийлом Дудиным
Фото украинцев Полтавской и Херсонской губерний, сделанные Самийлом Дудиным
Фото украинцев Полтавской и Херсонской губерний, сделанные Самийлом Дудиным

Показали фото украинцев Полтавской и Херсонской губерний конца XIX в. Их сделал этнограф Самийло Дудин.

Летом 1894 года Дудин по поручению Императорской академии наук совершил экспедицию для сбора этнографических материалов в Киевской, Полтавской и Херсонской губерниях. Фотографировал местных жителей и создал уникальную галерею портретов "Украинцы", сообщают Хроники Прекрасной Эпохи.

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Сам Дудин участвовал в общественно-политическом объединении "Громада", присоединился к народникам. Любил нелегальную литературу и переводил писателей-народников на украинский язык. За это был выслан в Забайкалье. С тех пор увлекся этнографическими экспедициями. Звание художника получил за картину "В храм Таниты". Учителем был известный украинский художник Илья Репин.

Показали фото жителей Николаева второй половины XIX в. По переписи 1897 года, в Николаеве жили 92 тыс. человек. Больше всего было мещан и крестьян. Фотографии были сделаны в фотоателье города

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