 
Ексклюзивы
1/5
Украина может быть центром модернизационного движения в бывшем СССР
Украина может быть центром модернизационного движения в бывшем СССР
Просмотров: 333
"Преданных свидетелей Кремля становится все меньше", - рассказали, какой будет следующая Рада
"Преданных свидетелей Кремля становится все меньше", - рассказали, какой будет следующая Рада
Просмотров: 2448
Зеленский бессознательно подыгрывает Путину в войне против Украины
Зеленский бессознательно подыгрывает Путину в войне против Украины
2 Просмотров: 1017
"Сейчас из Донбасса в основном едут в поисках лучшей жизни, как гастарбайтеры"
"Сейчас из Донбасса в основном едут в поисках лучшей жизни, как гастарбайтеры"
Просмотров: 603
Назвали главные реформы последних 5 лет
Назвали главные реформы последних 5 лет
Просмотров: 315
Почти половина выехала: чем Украине угрожает миграция селян
Почти половина выехала: чем Украине угрожает миграция селян
1 Просмотров: 1692
Нардеп о принятии Избирательного кодекса: "Это вообще случайность"
Нардеп о принятии Избирательного кодекса: "Это вообще случайность"
Просмотров: 1557
"Там что - стреляют? Нет, это на сковороде лук шипит": что едят солдаты на фронте
"Там что - стреляют? Нет, это на сковороде лук шипит": что едят солдаты на фронте
Просмотров: 5257
Торты, гречка, таблетки: нардепов посрамили музеем избирательного трэша
Торты, гречка, таблетки: нардепов посрамили музеем избирательного трэша
Просмотров: 927
Избиратели снесли голову предыдущей системе, но это не уменьшило рисков - эксперт
Избиратели снесли голову предыдущей системе, но это не уменьшило рисков - эксперт
Просмотров: 585
Фото
Все фото
20
19
16
12
22
Как выглядели жители Николаева в XIX в. - подборка фото
Как выглядели жители Николаева в XIX в. - подборка фото
Где любили гулять киевляне в начале ХХ века - подборка фото
Где любили гулять киевляне в начале ХХ века - подборка фото
Косила тысячами - как люди страдали от эпидемий оспы в начале XX в
Косила тысячами - как люди страдали от эпидемий оспы в начале XX в
Какой увидел Шри-Ланку в конце XIX в. граф из Галичины - подборка фото
Какой увидел Шри-Ланку в конце XIX в. граф из Галичины - подборка фото
Что было на обложках женских журналов начала ХХ века
Что было на обложках женских журналов начала ХХ века
Видео
Все видео
Раскопали украинскую церковь XII века
Раскопали украинскую церковь XII века
Обнаружили остатки города, который упоминается в Библии
Обнаружили остатки города, который упоминается в Библии
Возле украинского села испытали ядерную бомбу
Возле украинского села испытали ядерную бомбу
Показали, как менялись европейки в течение 500 лет
Показали, как менялись европейки в течение 500 лет
Умер автор Акта провозглашения независимости Украины Левко Лукьяненко
Умер автор Акта провозглашения независимости Украины Левко Лукьяненко
Интервью
1/5
"Ни депутаты, ни министры ни дня не работали на государство. Надо поменять всех" - Ростислав Мельник
"Ни депутаты, ни министры ни дня не работали на государство. Надо поменять всех" - Ростислав Мельник
2 Просмотров: 1341
"Сейчас из Донбасса в основном едут в поисках лучшей жизни, как гастарбайтеры"
"Сейчас из Донбасса в основном едут в поисках лучшей жизни, как гастарбайтеры"
Просмотров: 603
Политическую рекламу в телевизоре, на радио и бордах надо запретить
Политическую рекламу в телевизоре, на радио и бордах надо запретить
Просмотров: 558
О Борщаговке, Зе!Команде и конкурентов - народный ревизор Николай Тищенко дал первое политическое интервью
О Борщаговке, Зе!Команде и конкурентов - народный ревизор Николай Тищенко дал первое политическое интервью
3 Просмотров: 2484
"Украина никогда не была имперской. Но была окружена ими" - Княжицкий
"Украина никогда не была имперской. Но была окружена ими" - Княжицкий
1 Просмотров: 702
Колонка
Анна Усік
Анна Усік
13 июля 2019
Просмотров: 351
Слівце
– Це те саме, що в поляка забрати слово kurwa, а в американця fuck. Без матюка не жизнь, а скука, – біля одного з супермаркетів у ...
суббота, 13 июля 2019 23:13

Как выглядели жители Николаева в XIX в. - подборка фото
20

  Комментировать

Как выглядели давние жители Николаева
Фото: Facebook
Как выглядели давние жители Николаева
Как выглядели давние жители Николаева
Как выглядели давние жители Николаева
Как выглядели давние жители Николаева

Показали фото жителей Николаева второй половины XIX в.

По переписи 1897 года в Николаеве проживало 92 тыс. Человек. всего было мещан и крестьян, сообщают "Хроники прекрасной эпохи".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Как обживали побережья Одессы 100 лет назад - подборка цветных открыток

Фотографии были сделаны в фотоателье города.

Фотографии, сделанные графом Каролем Лянцкоронским на острове Шри-Ланка, хранятся в цифровом польском архиве. Они изготовлены в конце XIX в. На фото можно разглядеть, как жили и чем занимались местные жители.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Как выглядели жители Николаева в XIX в. - подборка фото». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Скотч для грудей та чоловічі підбори: секрети з червоних доріжок
Скотч для грудей та чоловічі підбори: секрети з червоних доріжок
15
 Просмотров: 17092
Лунное затмение уже близко: что нужно знать об этом дне
Лунное затмение уже близко: что нужно знать об этом дне
 Просмотров: 15453
&quot;Путин начал с &quot;привет&quot; - в Кремле озвучили подробности разговора с Зеленским
"Путин начал с "привет" - в Кремле озвучили подробности разговора с Зеленским 2 Просмотров: 12042
В сети появились фото Деми Роуз без фотошопа
В сети появились фото Деми Роуз без фотошопа
14
 Просмотров: 11547
Легковушки разбили воз на щепки: 3 человека погибли
Легковушки разбили воз на щепки: 3 человека погибли
5
 Просмотров: 9424
История
Рок-музыканты собирали деньги для голодных детей
Рок-музыканты собирали деньги для голодных детей
 Просмотров: 207
Раскопали украинскую церковь XII века
Раскопали украинскую церковь XII века
 Просмотров: 2619
Где любили гулять киевляне в начале ХХ века - подборка фото
Где любили гулять киевляне в начале ХХ века - подборка фото
19
 Просмотров: 1917
Нашли стелу с жизнеописанием китайского вельможи
Нашли стелу с жизнеописанием китайского вельможи Просмотров: 324
Сын Хрущева принял гражданство США
Сын Хрущева принял гражданство США
 Просмотров: 630
Больше всего комментируют
26
В Раду проходят 4 партии. "Слуга народа" и "Оппоплатформа" лидируют
17
"Надо действовать немедленно. У нас есть шанс поднять страну и людей"
15
Помилованый политический заключенный рассказал о пытках в российской колонии
7
Опрос Info Sapiens: Партия Порошенко обходит "Оппозиционную платформу"
6
Порошенко отреагировал на расширенную люстрацию имени Зеленского
Голосов: 922
Голосование Сможет ли "Динамо" в сезоне 2019/20 отобрать чемпионство у "Шахтёра"?
  • 1) да
  • 2) нет
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua