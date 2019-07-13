Как выглядели жители Николаева в XIX в. - подборка фото

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Показали фото жителей Николаева второй половины XIX в.

По переписи 1897 года в Николаеве проживало 92 тыс. Человек. всего было мещан и крестьян, сообщают "Хроники прекрасной эпохи".

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Фотографии были сделаны в фотоателье города.

Фотографии, сделанные графом Каролем Лянцкоронским на острове Шри-Ланка, хранятся в цифровом польском архиве. Они изготовлены в конце XIX в. На фото можно разглядеть, как жили и чем занимались местные жители.