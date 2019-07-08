Показали, как менялись европейки в течение 500 лет

Ян Вермеер Делфтский "Девушка с жемчужной сережкой" 1665 Фото: wikipedia

Американский художник Филипп Скотт Джонсон создал проект "500 лет женских портретов в западном искусстве". Так он дает вторую жизнь произведениям искусства с помощью цифровых технологий.

Короткие 3-х минутные видео художника содержат сотни женских портретов. Удается это художнику с помощью эффекта "морфинг" - постепенной смены кадров, максимально плавно перетекающих из одних в другие, сообщает 24tv.ua

Портрет - порождение европейской культуры Нового времени (1492 - 1914). Именно его составляющие - Эпоха Ренессанса и Просвещения - давали представление о ценности индивидуального в человеке.

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Самая известная картина итальянского художника Леонардо Да Винчи будет перенесена с зала 711 во французском Лувре, где провела последние годы. "Джоконда" или "Мона Лиза" - один из главных экспонатов музея. Переехать этой картине пришлось из-за капитального ремонта Лувра, который ведется с 2014-го. Теперь произведение Да Винчи можно увидеть в зале 811 того же музея. Возвращение "Джоконды" на привычное место планируется в октябре этого года.