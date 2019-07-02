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вторник, 02 июля 2019 14:15

"Мона Лиза" Да Винчи переезжает

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&quot;Мона Лиза&quot; Да Винчи переезжает
Полное название картины звучит как "Портрет госпожи Лизы Джокондо". ria.ru

Самая известная картина итальянского художника Леонардо Да Винчи будет перенесена с зала 711 во французском Лувре, где провела последние годы. "Джоконда" или "Мона Лиза" - один из главных экспонатов музея. Переехать этой картине пришлось из-за капитального ремонта Лувра, который ведется с 2014-го.

Теперь произведение Да Винчи можно увидеть в зале 811 того же музея. Возвращение "Джоконды" на привычное место планируется в октябре этого года.

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По 2018 в Лувре зафиксировано 10 млн человек, пришедших посмотреть на "Мона Лизу". По словам работников музея, через зал 711 каждый день проходит "целый город".

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