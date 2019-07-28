Показали фото летнего замка австрийских императоров

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В интернете показали давние фото замка Мирамаре у Триеста в Италии.

Замок был построен в 1856-1860 годах для эрцгерцога Фердинанда Максимилиана Габсбурга. Он был братом императора Австро-Венгрии Франца Иосифа. Здание спроектировал австрийский архитектор Карл Юнкер, сообщают "Хроніки прекрасної епохи".

Максимилиана расстреляли во время гражданской войны в Мексике. Он был назначен монархом страны, но республиканцы восстали. Им удалось победить.

Замок использовала императорская семья. Здесь отдыхал Франц Иосиф, часто бывала его жена Елизавета Баварская. В 1869-1896 годах она была там по меньшей мере 14 раз. В марте-апреля 1914 года, незадолго до убийства в Мирамаре гостил эрцгерцог Франц Фердинанд и принимал там германского императора Вильгельма II.

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