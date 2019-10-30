Показали фото итальянского города начала XX века

Фото: facebook.com/BelleEpoqueUA/

Показали фото и открытки итальянского города Турин в конце XIX в начале XX в. Город был одним из барочных центров всей Италии.

В 1861-м после объединения страны во главе с королем Виктором-Эммануилом II Турин стал столицей Италии. Находился в этом статусе 3 года.

Славился своим живописным расположением, широкими улицами и площадями, а также садами, замками 9-ю дворцами и 8-ю храмами, пишут Хроники прекрасной эпохи.

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В 1895 году в городе проживало 348 тыс. человек. Работали оружейный и артиллерийский заводы, железнодорожные мастерские, фортепианные, спичечные и химические фабрики, производства шляп и шелковых тканей. Действовал Университет, инженерное и высшее техническое училище, ветиринарна школа, семинария, гимназии, лицеи, военные училища.

Королевство Италия возникло в 1861-м в ходе Рисорджименто - национально-освободительной борьбы итальянцев против иностранного господства под руководством Джузеппе Мадзини и Джузеппе Гарибальди. Борьба завершилась с присоединением Рима к королевству в 1870-м. Государство просуществовало до 1946-го. После Второй мировой войны референдумом приняли решение ликвидировать монархию и перейти к республике.