 
Ексклюзивы
1/5
"Хочет кинуть нашу власть, как лохов" - Россия требует от Украины новых газовых уступок
"Хочет кинуть нашу власть, как лохов" - Россия требует от Украины новых газовых уступок
Просмотров: 1116
Украина при всех президентах была шантажистским государством - Отар Довженко
Украина при всех президентах была шантажистским государством - Отар Довженко
Просмотров: 432
При адекватных реформах, рост экономики может быть 10-12 процентов
При адекватных реформах, рост экономики может быть 10-12 процентов
Просмотров: 756
Когда на Майдан выйдет электорат Зеленского, будет страшно - Довженко
Когда на Майдан выйдет электорат Зеленского, будет страшно - Довженко
11 Просмотров: 13563
Эксперт объяснил, в чем сходство Зеленского и Порошенко
Эксперт объяснил, в чем сходство Зеленского и Порошенко
1 Просмотров: 1899
Почему в ЕС начали критиковать Зеленского
Почему в ЕС начали критиковать Зеленского
3 Просмотров: 7515
"У Украины с Крымом и Донбассом отношения сотни лет. 5 лет оккупации их не поломают" - нардеп из "Слуги народа" Юраш
"У Украины с Крымом и Донбассом отношения сотни лет. 5 лет оккупации их не поломают" - нардеп из "Слуги народа" Юраш
3 Просмотров: 1386
"Люксовый" Ан-24 и новейший Ан-178 - как праздновали юбилей самой массовой серии украинских самолетов
"Люксовый" Ан-24 и новейший Ан-178 - как праздновали юбилей самой массовой серии украинских самолетов
Просмотров: 7425
Попрощались с военной, которую застрелил вражеский снайпер - фото
Попрощались с военной, которую застрелил вражеский снайпер - фото
1 Просмотров: 41526
Успешный президент Зеленский или нет, увидим весной – социолог
Успешный президент Зеленский или нет, увидим весной – социолог
1 Просмотров: 1206
Фото
Все фото
29
4
10
13
4
Показали фото итальянского города начала XX века
Показали фото итальянского города начала XX века
&quot;Всю жизнь с ним провел&quot; - нож, с которым 40 лет пасли овец на полонинах
"Всю жизнь с ним провел" - нож, с которым 40 лет пасли овец на полонинах
Показали первое такси Львова
Показали первое такси Львова
Открыли первую станцию ​​крупнейшего метрополитена в мире
Открыли первую станцию ​​крупнейшего метрополитена в мире
Предприниматель купил на аукционе костел
Предприниматель купил на аукционе костел
Видео
Все видео
Показали 3D-модель древнего славянского городища
Показали 3D-модель древнего славянского городища
Наткнулись на подземелье с символами уничтоженной цивилизации
Наткнулись на подземелье с символами уничтоженной цивилизации
Посол раскритиковал работу немецко-украинской исторической комиссии
Посол раскритиковал работу немецко-украинской исторической комиссии
На дне океана нашли авианосец времен Второй мировой войны
На дне океана нашли авианосец времен Второй мировой войны
"Его борьба вдохновила тысячи патриотов" - презентовали видео о Бандере
"Его борьба вдохновила тысячи патриотов" - презентовали видео о Бандере
Интервью
1/5
"У Украины с Крымом и Донбассом отношения сотни лет. 5 лет оккупации их не поломают" - нардеп из "Слуги народа" Юраш
"У Украины с Крымом и Донбассом отношения сотни лет. 5 лет оккупации их не поломают" - нардеп из "Слуги народа" Юраш
3 Просмотров: 1386
"Первый сексуальный опыт получают в 13 лет. Обязанность родителей - доносить детям правильные вещи о сексе"
"Первый сексуальный опыт получают в 13 лет. Обязанность родителей - доносить детям правильные вещи о сексе"
1 Просмотров: 6120
"Формула Штайнмайера" и есть Минскими соглашениями. Зеленскому не поздно нажать на тормоза
"Формула Штайнмайера" и есть Минскими соглашениями. Зеленскому не поздно нажать на тормоза
2 Просмотров: 7758
Путин внушил россиянам, что они в кольце врагов - почему кремлевская пропаганда так успешна
Путин внушил россиянам, что они в кольце врагов - почему кремлевская пропаганда так успешна
Просмотров: 1944
Какие пожары самые опасные, сколько стоит их ликвидация и на какие болезни страдают спасатели
Какие пожары самые опасные, сколько стоит их ликвидация и на какие болезни страдают спасатели
Просмотров: 1053
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
28 октября 2019
1 Просмотров: 1017
Безвіз працює
У Тальному я відпочиваю душею. Приїжджаю вихідними й ходжу в ліс або на берег Тікича. На Покрову гостюємо всією сім'єю. Старша донька шле фотографії ...
среда, 30 октября 2019 17:18

Показали фото итальянского города начала XX века
29

  Комментировать

Показали, каким был итальянский Турин в начале XX в.
Фото: facebook.com/BelleEpoqueUA/
Показали, каким был итальянский Турин в начале XX в.
Показали, каким был итальянский Турин в начале XX в.
Показали, каким был итальянский Турин в начале XX в.
Показали, каким был итальянский Турин в начале XX в.

Показали фото и открытки итальянского города Турин в конце XIX в начале XX в. Город был одним из барочных центров всей Италии.

В 1861-м после объединения страны во главе с королем Виктором-Эммануилом II Турин стал столицей Италии. Находился в этом статусе 3 года.

Славился своим живописным расположением, широкими улицами и площадями, а также садами, замками 9-ю дворцами и 8-ю храмами, пишут Хроники прекрасной эпохи.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Краснощекие и умные - какими видели путешественники женщин в Риме в конце ХІХ века

В 1895 году в городе проживало 348 тыс. человек. Работали оружейный и артиллерийский заводы, железнодорожные мастерские, фортепианные, спичечные и химические фабрики, производства шляп и шелковых тканей. Действовал Университет, инженерное и высшее техническое училище, ветиринарна школа, семинария, гимназии, лицеи, военные училища.

Королевство Италия возникло в 1861-м в ходе Рисорджименто - национально-освободительной борьбы итальянцев против иностранного господства под руководством Джузеппе Мадзини и Джузеппе Гарибальди. Борьба завершилась с присоединением Рима к королевству в 1870-м. Государство просуществовало до 1946-го. После Второй мировой войны референдумом приняли решение ликвидировать монархию и перейти к республике.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Показали фото итальянского города начала XX века». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
30
октября

Последнюю ракетную шахту в Украине засыпали землей

Кремль получил помощь от США

Художник четыре года расписывал потолок храма

Самое читаемое
Один в один: звездные дети, которые растут точными копиями своих родителей
Один в один: звездные дети, которые растут точными копиями своих родителей
14
 1 Просмотров: 68682
&quot;Не узнать&quot; - Каминская показала, как выглядела до пластики
"Не узнать" - Каминская показала, как выглядела до пластики
5
 Просмотров: 34221
Осеннее тепло еще вернется: синоптик назвала дату
Осеннее тепло еще вернется: синоптик назвала дату Просмотров: 19405
Нардеп Федына готова извиниться перед Зеленским при одном условии
Нардеп Федына готова извиниться перед Зеленским при одном условии 14 Просмотров: 14401
Эшли Грэм - 32: самые сексуальные фото модели plus-size
Эшли Грэм - 32: самые сексуальные фото модели plus-size
12
 Просмотров: 13231
История
Нашли авианосец, который потопил первый камикадзе
Нашли авианосец, который потопил первый камикадзе Просмотров: 342
Туристов начали впускать в отреставрированный дом древних римлян
Туристов начали впускать в отреставрированный дом древних римлян Просмотров: 180
Последнюю ракетную шахту в Украине засыпали землей
Последнюю ракетную шахту в Украине засыпали землей
 Просмотров: 432
В Канаде Голодомор признали геноцидом
В Канаде Голодомор признали геноцидом Просмотров: 189
Кремль получил помощь от США
Кремль получил помощь от США
 Просмотров: 675
Больше всего комментируют
14
Нардеп Федына готова извиниться перед Зеленским при одном условии
4
Главная освитянка Киева вспомнила "Слуге народа" о $4 тысячах для учителей
3
Лучше "турборежим", чем топтаться на месте - Зеленский
3
Зеленский: Стоим на пороге экономического прорыва
2
Богдан сделал странное заявление о "позиции, рассчитанной на россиян"
Голосов: 508
Голосование Андрей Шевченко покинет сборную после Евро-2020?
  • 1) да, вместе с итальянскими помощниками перейдёт в "Милан"
  • 2) нет, захочет сыграть как тренер на Кубке мира-2022
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua